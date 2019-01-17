DSG: Suriye’nin kuzeyindeki tüm gizli terörist hücreleri yok edeceğiz

DSG komutanlığının basın açıklamasında, "Uluslararası koalisyonun desteğiyle IŞİD'e karşı askeri operasyon sayısını arttıracağız Teröristleri yok edinceye, bölgemize istikrar ve güvenlik dönünceye kadar tüm uyuyan hücrelerini arayacağımızı teyit ediyoruz" dendi.

Açıklamada, Menbiç'teki saldırının, yok edilmek üzere olan teröristlerin Deyr ez-Zor'daki Hacin'e geri çekilirken halk arasında korku ve karmaşa tohumlarını ekmek amacıyla yapıldığı ve bu sebeple uyuyan hücrelerini kullandığı kaydedildi.