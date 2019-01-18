Suudi Arabistan, Rus ekonomisine milyarlarca dolar yatırmayı planlıyor

Suudi televizyonu Al-Ekhbariya'ya konuşan el-Falih, "Rusya Doğrudan Yatırım Vakfı Başkanı ile yatırım projeleri tabanının genişletilmesini ve gelecekte Rusya'nın sadece doğalgaz sektörü değil, umut verici gelecek için zeminin olduğu petrokimya üretimine de çok büyük yatırımların yapılmasını değerlendirdik" dedi.

Ülkesinin Rus ekonomisine milyarlarca dolar yatırmayı planladığını kaydeden Suudi bakan, Rusya'nın da Suudi ekonomisine benzer yatırımlar yapacağını dile getirdi.