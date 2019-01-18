Suudi Arabistan, Rus ekonomisine milyarlarca dolar yatırmayı planlıyor

Ülkesinin Rus ekonomisine milyarlarca dolar yatırmayı planladığını kaydeden Suudi bakan, Rusya'nın da Suudi ekonomisine benzer yatırımlar yapacağını dile getirdi.
Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, ülkesinin Rusya’nın petrokimya sektörüne ‘çok büyük yatırımlar’ yapmayı planladığını belirtti.
Ülkesinin Rus ekonomisine milyarlarca dolar yatırmayı planladığını kaydeden Suudi bakan, Rusya'nın da Suudi ekonomisine benzer yatırımlar yapacağını dile getirdi.
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