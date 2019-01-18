BAE futbol takımını tutmayan Hintli işçileri kafese kapatan patron tepki topladı

İşadamı tarafından hazırlandığı bilinen kurguya göre ise, işçilerin verdiği cevaptan memnun olmayan işadamı, Birleşik Arap Emirlikleri takımı adına tezahürat yapana kadar işçileri kafeste tutmakla tehdit etti.
Geçen hafta, Asya Kupası'nda Hindistan'ı 2-0 mağlup etmişti.
İSTEDİĞİ CEVABI ALDIKTAN SONRA SALDI
Birleşik Arap Emirlikleri futbol takımını destek isteyen eli sopalı adam, bundan memnun olmadı ve kendi. İşçilere "Şimdi hangi takımı tutuyorsunuz?" diye tekrar sordu.
فيديو— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) January 10, 2019
القبض على شخص حبس آسيويين في قفص طيور ليدفعهم لتشجيع المنتخب الإماراتي. #الامارات_الهندَ pic.twitter.com/M53EIIlqlI
Çalışanlarından bu defa "Birleşik Arap Emirlikleri" cevabını duyduktan sonra tel kafesi açan patron, Hintli işçileri saldı.
Bu görüntüler, internette yayınlanmasının ardından büyük tepkiyle karşılandı ve çok sayıda kullanıcı işadamının cezalandırılmasını istedi.
'ŞAKA YAPTIK'
Körfez ülkelerinde 2.4 milyon göçmenin 'kafala' sistemi adı verilen çalışma sistemi altında görev yaptığı biliniyor. Patronlara büyük haklar tanıyan sistem, insan hakları örgütleri tarafından 'modern kölelik' olarak tanımlanıyor. Sisteme göre, çalışanlar patronun izni olmadan işten dahi ayrılamıyor.
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