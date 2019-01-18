Koalisyon güçlerinin Suriye’ye hava saldırısında en az 20 sivil öldü

Suriye devlet televizyonu Ikhbariya, Deyr ez-Zor'un Baguz-Tahtani köyüne yönelik düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 20 kişinin öldüğünü, birkaç kişinin daha yaralandığını aktardı.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) IŞİD'e karşı mücadelede yardım bahanesiyle düzenli olarak Deyr ez Zor bölgesindeki Hacin kentini ve yakındaki köyleri bombalıyor. Koalisyonun hava saldırılarında şimdiye kadar çok sayıda sivil hayatını kaybetti.