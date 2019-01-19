'Suriye katiyen tampon bölgeyi kabul etmiyor'

Sputnik’e konuşan Emekli Tümgeneral Muhammed Abbas, “ABD ordusunun terk ederek Türkiye’nin kontrolüne devretmek istediği Suriye’nin kuzeyindeki olası tampon bölge için düşünülen araziler petrol, doğalgaz ve diğer doğal mineraller zenginidir. Böylelikle bu bölge stratejik öneme sahip, çünkü Suriye devlet hazinesi için büyük gelir kaynağını oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“Böylelikle ABD gidiyor görünümünü çiziyor ve Suriye görüşmelerinde baskı aracına sahip olmaya devam etmek için yerine Türkleri getiriyor” diyen uzman, “Suriye katiyen ‘tampon bölge’ gibi sahte bir adı kabul etmiyor, çünkü söz konusu olan güvenli bölgenin oluşturulması değil, Türkiye’nin düşmanlarına karşı mücadele bahanesi altında Suriye vatandaşlarının kendi topraklarından kovulmasıdır” diye ekledi.

Abbas, “Suriye ordusu, ülkenin kuzeyinde böyle bir bölgenin oluşturulmasına kesinlikle katlanmayacak” diye kaydetti.