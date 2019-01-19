Esad: Rusya, manevi gücü sayesinde Sovyetler'den daha güçlü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, günümüzde Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden daha güçlü olduğunu, bunun temelinde Rusya'nın sahip olduğu manevi gücün yattığını belirtti.

Suriye'de Beşar Esad'la görüşen Rus heyetinin başkanı, Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin, Esad'ın görüşme sırasındaki önemli açıklamalarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Sablin'in aktardığına göre Esad, günümüzde Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden daha güçlü olduğunu vurguladı.

Sablin, "Esad'la aramızda geçen bir diyaloğu aktarmak istiyorum. Esad, Rusya'nın bugün Sovyetler Birliği'nden daha güçlü olduğunu söyledi. Ben, Rusya'nın yüzölçümünün o kadar büyük olmadığını, ekonomi ve ordusunun daha küçük olduğunu söylemeye çalıştım. Ancak Esad, Rusya'nın dünyanın herhangi bir ülkesinde olmadığı kadar manevi güce sahip olduğunu ifade etti" dedi.

Sablin, Rusya vatandaşlarının bunu idrak etmesi gerektiğinin altını çizdi.