Suriyeli aşiret reisleri Fırat’taki köprülerin restore edilmesini istedi

El Şaitat aşiretinin reisi Ebu Abdil Kaylat, basın mensuplarına açıklamasında Deyr ez Zor bölgesinde Fırat nehrinin iki tarafında yaşayan aşiret reislerinin miting düzenleyerek, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin yıktığı köprülerin restore edilmesini talep ettiğini aktardı.

Yaptığı konuşmada Suriye ordusunu, ‘Rus dostları ve Suriye'nin kurtarılmasına katılan herkesi' selamlayan Kaylat, "Koalisyon güçleri doğu ve batı kıyılarını birleştiren tüm köprüleri yıktı. Bu nedenle biz Suriye hükümetine, Rus komutanlara ve terörle mücadele koalisyonuna sağ ve sol kıyı arasındaki köprülerin acilen restore edilmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mitinge katılanlar, yerli halkın nehrin diğer kıyısında bulunan hastaneye ulaşabilmek için birkaç saat harcadığı için köprüye çok ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Fırat'ın sol kıyısında yaşayan Salah Amir Akbik, "Köprüye çok ihtiyacımız var ve biz, inşaat konusunda mümkün olduğu kadar hızlı yardım edilmesini rica ediyoruz. Çocuklarımı buradan görülebilen hastaneye götürmem gerektiği zaman geçici olarak yapılan geçide ulaşmak için çok uzaktan dolaşmam, sonra da ayrıca Deyr ez Zor'a ulaşmam gerekiyor, toplamda 5 saat sürüyor" diye konuştu.

Fırat'ın batısındaki topraklar Suriye ordusu tarafından kurtarıldı, nehrin doğu tarafındaki bölgeyse uluslararası koalisyon gücünün kontrolünde bulunuyor.