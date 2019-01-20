Komorlar liderinden Kaşıkçı cinayeti 'yorumu': Elçilikte bir Suudi'nin infaz edilmesinde yanlış olan ne?

Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, "Suudi Arabistan elçiliğinde bir Suudi vatandaşı suikaste maruz kaldığında yanlış olan nedir?" Bu meseleyi Kral Salman'a aktarmanızı ve endişelenmemesini söylemenizi istiyorum. Hergün dünyada yüzlerce insan ölüyor ve kimse bunu kınamıyor" 'yorumunu' yaptı.

'AÇIKLAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ'

Suudi Arabistan Büyükelçisi Hamad Ben Muhammad Alhajiri, Assoumani'nin görüşleri hakkında yorum yapmadı. Hürriyet'in haberine göre Uluslararası Frankofon Basın Yayın Birliği Komorlar şubesi başkanı, Assoumani'nin açıklamalarıyla dehşete düştüğünü söyledi.

"SÖZLERİNİ GERİ ÇEK"

Şube başkanı "Devlet başkanının yalnızca gazetecileri değil kamuoyunu şok eden bu sözleri geri çekmelerini rica ediyoruz. Başkanımızın ülkesinin rejimini eleştiren Suudi bir gazetecinin suikastına karşı açıkça küçümseme göstermesiyle ülkemizde bizi neyin beklediğini merak ediyoruz" dedi.

Afrika kıtasının doğusunda yer alan 800 bin nüfuslu ada ülkesi Komorlar, Suudi Arabistan'dan ciddi şekilde ekonomik destek alıyor. Komorlar 2016 yılında İran'la, 2017 yılında ise Katar'la diplomatik ilişkilerini sona erdirmişti.

Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan, Komorlar'a 22 milyon dolar değerinde temiz su ve altyapı inşaatı yatırımları sağlamıştı.