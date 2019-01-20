Suriye muhalefeti ülkedeki durumun siyasi çözüm için iyi fırsatlar sunduğuna inanıyor

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Müzakere Yüksek Komisyonu'nun başkanı Nasr el Hariri, Reuters’a verdiği röportajda, Suriye krizinin siyasi çözümü için şu anda iyi fırsatların oluştuğunu söyledi.

Hariri, "Ben, şu anda siyasi çözüm fırsatımız olduğunu düşünüyorum, çünkü Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğusunda bir ateşkes rejimimiz var ve terörle mücadele çabaları iyi sonuçlar verdi" dedi.

Hariri konuşmasının devamında "Tüm ülkeler, Türkiye, bazı yönlerden Rusya ve Arap ülkeleri, siyasi bir çözüm olmadan Esad rejimiyle ilişkilerin normalleşmesinin imkansız olduğunu düşünüyor" ifadelerine yer verdi.

El Hariri'nin Cuma günü BM Suriye Özel Temsilcisi Geir. Pedersen ile bir araya geldiğini belirtildi.