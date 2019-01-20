Suriye medyası: Koalisyonun vurduğu köydeki ölü sayısı 30'u aştı

Hükümet yanlısı Al-Watan gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Deyr ez Zor'daki Baguz köyüne yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini yazdı.

© AFP 2018 / George OURFALIAN Koalisyon güçlerinin Suriye’ye hava saldırısında en az 20 sivil öldü

Habere göre saldırıda ölen sivillerin sayısı 31'e ulaştı, ayrıca onlarca yaralı sivil var.

Gazeteye konuşan kaynaklar, "Ölenlerin hepsi sivil, 3 ailenin fertleri" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca köydeki sivillerin IŞİD militanlarından kaçmaya çalışırken koalisyonun hava saldırısı sonucu vurulduğu kaydedildi.

Önceki haberlerde saldırı sonucu ölen sivillerin sayısı 20 olarak bildirilmişti.

SURİYE, KOALİSYONUN HAVA SALDIRILARI NEDENİYLE BM'YE BAŞVURDU

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı, sivillerin ölümüyle sonuçlanan uluslararası koalisyonun yeni hava saldırılarıyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na birer mektup daha gönderdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Deyr ez Zor eyaletinin güneydoğusundaki Bağuz köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 sivili öldürmesiyle ilgili olarak BM genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na birer mektup gönderdi" denildi.

​Uluslararası koalisyonun sivillere yönelik devam eden saldırıları ve ülkenin altyapısına verdiği zararın kınandığı Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasının devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye, Güvenlik Konseyi'nden uluslararası barış ve güvenliği sağlama yükümlülüğünü yerine getirmesini ve koalisyon ülkelerinin her gün işlediği savaş suçlarıyla insanlık suçları dizisini sona erdirmek için acilen girişimde bulunmasını talep ediyor."