Kayıt
14:45 20 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Suriye

    AP vekili: AB, Suriye'deki korkaklığı için büyük bedel ödeyecek

    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 61

    Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Avusturya'nın 'Yeşiller-Özgür Avrupa İttifakı' partisini temsil eden Michel Reimon, Avrupa Birliği'nin Suriye'deki 'korkakça prensipsizliğinden' dolayı büyük bedel ödeyeceğini belirtti.

    Federica Mogherini
    © AFP 2018 / Thierry Charlier
    AB Türkiye’yi Suriye’deki Kürtlere yönelik operasyon yapmamaya çağırdı
    Avusturya'nın Der Standard gazetesi için bir makale kaleme alan Reimon, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine girmesinin Avrupa kökenli yüzlerce IŞİD militanının cezaevlerinden çıkmasına ve evlerine dönmesine yol açacağını ileri sürerek, Avrupa'yı bölgedeki duruma kayıtsız kalmakla suçladı.

    Reimon, Avrupa Birliği'nin Suriye'deki 'korkakça prensipsizliğinden' dolayı büyük bedel ödeyeceğini söyledi.

    Avrupa yönetiminin tek başarısı olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile varılan sığınmacı anlaşmasını gösteren Reimon, şimdiyse Türk liderin yeni bir sığınmacı krizine ilişkin söylemlerle AB'ye şantaj yaptığını savundu.

    AB İLE TÜRKİYE ARASINDA SIĞINMACI PAZARLIĞI

    İsrail- Suriye sınırı yakınındaki İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde nöbet tutan BM askerleri
    © REUTERS / Ammar Awad
    AB'den Suriye konusunda itidal çağrısı
    Brüksel ile Ankara arasında uzun süren pazarlıkların ardından 18 Mart 2016'da varılan sığınmacı anlaşması, Ege Denizi üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçen ve AB ülkelerine yaptığı sığınma başvurusu reddedilen göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesini kapsıyor.

    AB ise buna karşılık Türkiye'ye gönderdiği her bir sığınmacı için Türkiye'den bir sığınmacı almayı vaat ediyor.

    Ancak AB'nin bu sözünü nasıl yerine getireceği belirsiz. Zira Birlik üyeleri, 18 Mart'ta imzalanan anlaşma ile AB'ye kabul edecekleri sığınmacı sayısını 72 binle sınırladı.

    İlgili konular:

    Suriye, İstanbul'daki dörtlü zirve sayesinde AB'nin yaptırımları kaldırmasını bekliyor
    AB, Suriye'ye yaptırımların süresini uzattı
    AB: Afrin Harekatı, Suriye'deki insani durumu daha zor hale getirdi
    Etiketler:
    sığınmacı anlaşması, Der Standard, IŞİD, Michel Reimon, AB, Avusturya, Brüksel, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Eski ayakkabıları tamir edip satan Fahri Suna
    24 yıllık tezgâhsız işportacının en büyük hayali
    Karikatür
    ABD'den Rusya'ya: 9M729 füzesini imha edin
    İnfografik
    Trump'ın Ortadoğu politikası: 2 yılda neler yaşandı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet