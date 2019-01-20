AP vekili: AB, Suriye'deki korkaklığı için büyük bedel ödeyecek

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Avusturya'nın 'Yeşiller-Özgür Avrupa İttifakı' partisini temsil eden Michel Reimon, Avrupa Birliği'nin Suriye'deki 'korkakça prensipsizliğinden' dolayı büyük bedel ödeyeceğini belirtti.

© AFP 2018 / Thierry Charlier AB Türkiye’yi Suriye’deki Kürtlere yönelik operasyon yapmamaya çağırdı

Avusturya'nın Der Standard gazetesi için bir makale kaleme alan Reimon, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine girmesinin Avrupa kökenli yüzlerce IŞİD militanının cezaevlerinden çıkmasına ve evlerine dönmesine yol açacağını ileri sürerek, Avrupa'yı bölgedeki duruma kayıtsız kalmakla suçladı.

Reimon, Avrupa Birliği'nin Suriye'deki 'korkakça prensipsizliğinden' dolayı büyük bedel ödeyeceğini söyledi.

Avrupa yönetiminin tek başarısı olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile varılan sığınmacı anlaşmasını gösteren Reimon, şimdiyse Türk liderin yeni bir sığınmacı krizine ilişkin söylemlerle AB'ye şantaj yaptığını savundu.

AB İLE TÜRKİYE ARASINDA SIĞINMACI PAZARLIĞI

© REUTERS / Ammar Awad AB'den Suriye konusunda itidal çağrısı

Brüksel ile Ankara arasında uzun süren pazarlıkların ardından 18 Mart 2016'da varılan sığınmacı anlaşması, Ege Denizi üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçen ve AB ülkelerine yaptığı sığınma başvurusu reddedilen göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesini kapsıyor.

AB ise buna karşılık Türkiye'ye gönderdiği her bir sığınmacı için Türkiye'den bir sığınmacı almayı vaat ediyor.

Ancak AB'nin bu sözünü nasıl yerine getireceği belirsiz. Zira Birlik üyeleri, 18 Mart'ta imzalanan anlaşma ile AB'ye kabul edecekleri sığınmacı sayısını 72 binle sınırladı.