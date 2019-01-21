Afganistan'da Taliban askeri kampa saldırdı: 12 ölü

Maydan Vardak Valiliği sözcüsü Abdulrahman Mangal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 saldırgandan birinin üzerine yerleştirdiği bombayı kampın girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganların güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini belirtti.
Mangal, yaklaşık iki saat süren çatışma sonucu 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Maydan Vardak İl Hastanesi Başhekimi Salım Asgarhil ise saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırıda 100'ün üzerinde güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.
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