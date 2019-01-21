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13:47 21 Ocak 2019
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    Bangladeş'teki mülteci kampındaki Arakanlı Müslümanlar

    Suudi Arabistan Arakanlı Müslümanları sınır dışı etmeyi planlıyor

    © REUTERS / Danish Siddiqu
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan'ın 250 Arakanlı Müslüman'ı Bangladeş'e sınır dışı etmeyi planladığı bildirildi.

    Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Özgür Rohingya Koalisyonu'nun kampanya koordinatörü Nay San Lwin, Suudi Arabistan'ın 250 Arakanlı Müslüman erkeği Bangladeş'e göndermeyi planladığını açıkladı.

    Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar'ın Arakan bölgesinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 25 Ağustos'tan beri Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslüman sayısının 123 bin olduğunu açıklarken, Arakanlı Müslümanlar'a yönelik muameleye sessiz kalmakla eleştirilen Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığı'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Suu Kyi'ye yönelik tepkiler artıyor. Bu tepkilere Nobel Barış Ödüllü Pakistanlı eğitim aktivisti Malala Yusufzay da katıldı.
    © REUTERS / Darren Whiteside
    BM'den Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım açıklaması
    Suudi Arabistan'da Arakanlı Müslümanların çoğunun oturum iznine sahip olduğuna işaret eden Nay, öte yandan Cidde'de Şumasi merkezinde tutulanlara suçlularmış gibi muamele edildiğini söyledi.

    Bu kişilerin Bangladeş'e sınır dışı edilmeleri halinde cezaevine gönderilebileceğini belirten Nay, Suudi yetkililere plandan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

    Nay ayrıca, dün Cidde havaalanına götürülmek üzere hazırlanan Arakanlı Müslümanların görüntülerinin yer aldığı bir videoyu da paylaştı. Son 2 yıldır  birçok insan hakları örgütünün Suudi yetkililere oturum izni konusunda çağrıda bulunduğunu, kendisinin de bizzat Suudi yetkililerle meseleyi görüştüğünü sözlerine ekledi.

    'ETNİK TEMİZLİK' YA DA 'SOYKIRIM'

    Suudi Arabistan, 2011 yılından sonra ülkeye gelen Arakanlı Müslümanlara oturum izni vermiyor.

    Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
    © REUTERS /
    Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Arakanlı Müslümanların lehine karar
    Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

    Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

    BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

    İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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    Etiketler:
    Arakanlı Müslümanlar, Arakan, Suudi Arabistan, Bangladeş
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