Ruhani: İnternete engel koyarak yanlış yaptık

Başkent Tahran'da İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ve bakanlık yöneticileriyle bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki internet yasaklarını eleştirdi.
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Birçok sosyal mecra ve internet sitesine erişim yasağı getirilmesine tepki gösteren Ruhani, "Gökyüzünden yetkilendirildiğimizi ve buna göre yeryüzündekiler hakkında emirler çıkarabileceğimizi zannediyoruz. Ancak böyle bir şey yok" diye konuştu.
'GELİŞMELERE KARŞI DİRENMEK GERİDE KALMIŞ BİR YAKLAŞIMDIR'
"İnternete engel koyarak yanlış yaptık" diyen Ruhani, bir talimatla her şeyi yasaklayabileceklerini düşündüklerini ancak insanların filtre kırıcı programlarla bu engellemeleri aştığını ve alınan yasakların başarısız olduğunu söyledi.
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