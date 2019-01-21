'Suriyeli Kürtler, Türkiye'nin saldırılarından kaçınmak için Suriye'nin özerk bölgesi olmaya hazır'

Suriyeli Kürtlerin, Devlet Başkanı Beşar Esad'a ABD'li birlikler bölgeden çekildikten sonra Suriye dahilinde Kürt özerk bölgesi kurulması yönünde teklif sunmaya hazır olduğu belirtildi.

ABD'nin Suriye'den çekilmesi sonrası boşalacak toprakların ve bölgedeki Kürtlerin durumunun ne olacağı belirsizliğini korurken İngiliz Times gazetesinden önemli bir iddia geldi.

İddiaya göre Suriyeli Kürtler, Esad'a Suriye'ye bağlı bir Kürt özerk bölge kurulması için teklif sunmayı planlıyor.

'PYD, GARANTÖR OLMASI İÇİN RUSYA'YA BAŞVURDU'

Times, "PYD, ABD çekildikten sonra Türkiye'nin saldırılarına maruz kalacağı endişesiyle Rusya'ya başvurarak Şam yönetimiyle Kürtler arasında sağlanacak olası uzlaşmanın garantörü olmasını talep etti" ifadelerini kullandı.

Kürtlerin sınırdaki gözlem noktalarının kontrolünü Suriye ordusuna devretmeye hazır olduğunun altını çizen Times, PYD'nin teklifinin, dış politikayla Suriye merkezi hükümetinin, iç güvenlik, eğitim, vergi dağılımı konularıyla özerk yönetimin ilgilenmesini öngördüğü vurguladı.