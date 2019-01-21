Suriye'de ABD-YPG ortak konvoyuna intihar saldırısı: 5 ölü

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, bir kontrol noktasında meydana gelen saldırıda iki ABD askerinin de yaralandığını aktardı.
#المرصدالسوري في ثاني استهداف خلال 5 أيام…انتحاري يستهدف بمفخخة رتلاً للقوات #الأمريكية بجنوب #الحسكة ويصيب جنديين #أمريكيين ويقتل 5 من مرافقيهم https://t.co/Vc6Rr0pJRl— #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) 21 Ocak 2019
GEÇEN HAFTA MENBİÇ'TE SALDIRI DÜZENLENDİ
5 gün önce Suriye'nin Münbiç kent merkezinde Amerikan askerlerinin hedef alındığı bombalı intihar saldırısında 5 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DAEŞ üstlenmişti.
TRUMP 'EVE DÖNMEK İSTİYORUZ' DEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump da, son açıklamasında Suriye'de çok az sayıda IŞİD mensubu kaldığını belirterek, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için IŞİD'lileri öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.
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