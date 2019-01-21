Suriye'de ABD-YPG ortak konvoyuna intihar saldırısı: 5 ölü

AFP'nin haberine göre Suriye'nin Haseke kentinde terör örgütü YPG/PKK ile ABD'nin ortak askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, bir kontrol noktasında meydana gelen saldırıda iki ABD askerinin de yaralandığını aktardı.

​GEÇEN HAFTA MENBİÇ'TE SALDIRI DÜZENLENDİ

5 gün önce Suriye'nin Münbiç kent merkezinde Amerikan askerlerinin hedef alındığı bombalı intihar saldırısında 5 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DAEŞ üstlenmişti.

TRUMP 'EVE DÖNMEK İSTİYORUZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump da, son açıklamasında Suriye'de çok az sayıda IŞİD mensubu kaldığını belirterek, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için IŞİD'lileri öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.