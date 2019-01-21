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15:21 21 Ocak 2019
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    Netanyahu'dan Tahran'a: İsrail'i yok etmekle tehdit etmenin tüm sonuçlarına katlanacaksınız

    © REUTERS / Tania Rego/ Agencia Brasil
    Ortadoğu
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    İsrail'in Suriye saldırısının ardından Netanyahu'dan "Hedef İran'dı; İsrail'i yok etmekle tehdit etmenin tüm sonuçlarıyla karşılacaklar" açıklaması geldi.

    Rusya Savunma Bakanlığı binası
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
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    İsrail'in bir kez daha Suriye'ye hava saldırısı düzenleyip can alması sonrası açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netahyahu, hem Suriye'deki İran mevzilerini hem de İran'a Suriye'nin verdiği desteği hedef aldıklarını söyledi.

    Netanyahu, İran'a, İsrail'i yok etmekle tehdit etmenin tüm sonuçlarıyla karşılacağına dair gözdağı verdi.

    "Hem İran'a hem de onlara yardım ve yataklık eden Suriye güçlerine karşı operasyon yapıyoruz" diyen İsrail Başbakanı, şöyle devam etti:

    "Bize zarar vermeye çalışan herkesi vuracağız. Kim bizi yok etmekle tehdit ederse, olacakların tüm sorumluluğu ona aittir."

    Kızıldeniz kıyısındaki Eilat'ta Ramon Uluslararası Havaalanı'nın açılışı vesilesiyle konuşan Netanyahu'nun bu kez kast ettiği, İran Hava Kuvvetleri Komutanı Aziz Nasırzade'nin 'İran savaş pilotlarının İsrail'i yeryüzünden silmeye hazır olduklarına' dair sözleri.

    İsrail ordusunun '21 Ocak'ta Şam Uluslararası Havaalanı'na düzenledikleri saldırıda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün askeri tesislerini hedef aldıkları' açıklamasının ardından Tuğgeneral Nasırzade de şu demeci verdi:

    Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at the Prime Minister's office in Jerusalem September 5, 2018
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Netanyahu: İran'ın Suriye'deki varlığına karşı mücadele, İsrail'in kalıcı politikası
    "İran hava kuvvetlerinin muvazzaf ve gelecekteki pilotları siyonist düşmanla çarpışmak, onu yeryüzünden silmek için sabırsızlanıyorlar, buna hazırlar."

    İran Hava Kuvvetleri Komutanı, öğrenci pilotların İsrail'i 'yok etmek için vaat edilmiş güne hazırlıklı olmak amacıyla' gerekli eğitimi aldıklarını da dile getirdi. 

    Netanyahu'nun 15 Ocak'ta yaptığı 'İran'ın süratle Suriye'yi terk etmesi' gerektiğine dair açıklamaya da İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi'den İran'ın askeri danışmanları, devrimci kuvvetleri ve silahlarını Suriye'de tutmaya devam edeceği karşılığı gelmişti. Caferi, "Aslanın kuyruğuyla oynarsanız İran füzeleri kükreyerek üzerinize yağar" diye uyarmıştı.

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