İsrail ordusundan İran'a hitaben 'Herhalde yolunu kaybettin, buradan gideceksin' paylaşımı

© REUTERS / Tania Rego/ Agencia Brasil Netanyahu'dan Tahran'a: İsrail'i yok etmekle tehdit etmenin tüm sonuçlarına katlanacaksınız

Benyamin Netanyahu'nun başbakanlığındaki İsrail yönetimi 'İran'ın Suriye'den çıkması' emeline ulaşmak için dört koldan teyakkuza geçerken, iki ülke arasında savaş tehditleri havada uçuşuyor.

Suriye savaşı başladığından beri bu ülkeye hava saldırısı düzenleyen, bunun için önce Hizbullah, sonra İran gerekçesi gösteren İsrail ordusu, bugün İran'ı değilse de uluslararası kamuoyuna etkileyebilecek bir mesaj verme yoluna gitti.

Sosyal medya hesabından "Bakınız Şekil 1-A" tadında bir paylaşımda bulunan İsrail ordusu, "İran, kaybolmuşa benziyorsun" diye iğneleyip "İşte burada" yazısı altında bir harita paylaştı.

Haritada "İran şimdi burada" diye bir okla Suriye gösterilirken "İran'ın ait olduğu yer" diye dört okla birden İran haritasına işaret edildi.

Iran, you seem to be lost. Here: pic.twitter.com/ByrDyUjWDr — Israel Defense Forces (@IDF) 21 Ocak 2019

İsrail ordusunun paylaşımında, ABD-İsrail-Suudi Arabistan gibi ülkelerin başını çektiği cephe tarafından desteklenen cihatçıların istilasına uğrayıp ölüm kalım savaşı veren Suriye'nin imdadına yetişen az sayıda ülkeden birinin İran olduğuna değinilmedi.