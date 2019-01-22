İsrailli bakanlardan Suriye saldırısına tam destek

İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı İsrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın Suriye'de kendisini güçlü bir şekilde konuşlandırmasını önlemek için kırmızı çizgiler politikası sürdürülüyor" ifadesini kullandı. İsrail'in kuzey bölgesine yönelik herhangi bir saldırının misliyle karşılık göreceğini vurgulayan Katz, şöyle devam etti:

"İsrail'in Suriye'deki İran'a bağlı Feylak el-Kudüs'ün hedeflerine saldırması, Kasım Süleymani ile Devrim Muhafızlarına apaçık bir mesajdır. Seni öldürmeye gelene karşı dur ve onu öldür".

Bayındırlık ve İskân Bakanı Yoav Galant ise yine sosyal medya hesabından, "İran'ı Suriye'den kovacağız. Suriye'de bir İran ordusunun kurulmasına ve Hizbullah için Golan Tepeleri'nden yeni bir cephe açılmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde paylaşımda bulundu.

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Galant, İsrail ordusuna güvendiğini vurgulayarak, "İsrail ordusuna güveniyorum, komutanları ve savaşçılarıyla onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Kudüs Bakanı Zeev Alkin de ordu radyosuna yaptığı açıklamada, Suriye ordusunu tehdit etti.

Alkin, Suriye ordusunun müdahale etmesi durumunda sorumluluğu alacağını ifade ederek, "Suriye ordusu müdahale etme ve hava savunma sistemini aktifleştirme kararı aldı. Sorumluluk Beşar Esad'a aittir, bize değil" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bugün yaptığı açıklamada, Suriye'deki İran hedeflerine ve İran'a destek veren Şam güçlerine yönelik "çalışmalarını" sürdüreceklerini belirtmişti.