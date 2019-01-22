İsrail'de gazetecileri hedef gösteren seçim kampanyası

Tel Aviv'deki otobanlarda yer alan billboardlardaki seçim kampanyası afişlerinde gazetecilerin fotoğraflarının kullanıldığı görüldü.

İsrail kanalı Hadashot TV, otobanlardaki afişlerin Likud logolu olduğunu ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun seçim kampanyasının bir parçası olduğunu açıkladı.

Gazetecilerin resimlerini kullanan afişte "Onlar değil siz karar vereceksiniz!" yazıyor.

Söz konusu gazetecilerin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk haberleri yapan tanınmış gazeteciler oldukları biliniyor.

קמפיין מעניין עלה הלילה בכביש אילון תחת הכותרות 'הם לא יחליטו' עם תמונות של אמנון אברומביץ, בן כספית, רביב דרוקר וגיא פלג. מעניין מי עומד מאחוריו pic.twitter.com/ZWFSUHr023 — ישראל כהן (@Israelcohen911) January 18, 2019

​Netanyahu daha önce yaptığı konuşmalarda hali hazırda "Seçim sonuçlarına solcu aktivistler değil halk karar verecek" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Ülkedeki Netanyahu muhalifleri başbakanın iktidarı kaybetmesi halinde hakkındaki iddialar ve soruşturmalar kapsamında hapse gireceğini ileri sürüyor.

© Fotoğraf : YouTube Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturması kararının, seçim sonrasına bırakılması talebi reddedildi

Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları 25 Aralık'ta erken seçim kararı almıştı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı bildirilmiş, İsrail basını erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazmıştı.

Hakkındaki 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamındaki en az 10 kez ifade veren Netanyahu'ya, "İş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı, Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı ve kendisi ile ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlandığı" suçlamaları yöneltiliyor.