Lazkiye'nin meydanında patlama: 4 kişi yaralandı

Suriye resmi haber ajansı SANA, muhabirine dayanarak, Lazkiye'nin El Hamam Meydanı'nda patlayıcı yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu yaralılar olduğunu duyurdu.

Ajansın Twitter'den paylaşımında, "Lazkiye'nin El Hamam Meydanı'nda patlama sesi duyuldu, yaralılar hakkında bilgiler geliyor" denildi.

İnfilak eden Suzuki marka aracın içindeki sürücünü öldüğü, patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

سانا: انفجار سيارة مفخخة نوع "سوزوكي" في ساحة الحمام بـ #اللاذقية ومقتل السائق واصابة 4 اخرينhttps://t.co/m6pSbcgQRu#سوريا pic.twitter.com/gJD401wudT — nbnlebanon (@nbntweets) 22 Ocak 2019

​İlk patlamanın ardından bomba uzmanlarının ikinci bir patlayıcı düzeneğini etkisiz hale getirdikleri bildirildi.

Olay yerinden naklen yayın yapan Suriye devlet televizyonu Syria TV’nin muhabiri, “Uzmanlar Lazkiye’de ikinci patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirdi” diye konuştu.