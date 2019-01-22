Afganistan'da ABD askeri öldürüldü

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, bir ABD askerinin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü duyuruldu.
Öldürülen askerin ismi, ülkenin hangi vilayetinde ve nasıl öldürüldüğüne dair ise bilgi paylaşılmadı.
Afganistan'da NATO birliklerinde görevli bir ABD askerinin öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, bir ABD askerinin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü duyuruldu.
Öldürülen askerin ismi, ülkenin hangi vilayetinde ve nasıl öldürüldüğüne dair ise bilgi paylaşılmadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)