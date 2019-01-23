Suriye'den Tel Aviv Havalimanı’nı vurma tehdidi

İsrail'in 21 Ocak'ta Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, misilleme yapabilecekleri uyarısında bulundu.

BMGK toplantısında konuşan Caferi "BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarını durdurma vakti gelmedi mi? Ya da BMGK'daki savaş kurucuların dikkatini çekmek için kendimizi savunmaya yönelik meşru hakkımızı kullanıp İsrail'in Şam Uluslararası Sivil Havalimanı'na yönelik saldırganlığına Tel Aviv Havalimanı'nı vurarak mı karşılık vermeliyiz?" dedi.

‘TÜM TOPRAKLARIMIZ ÜZERİNDE HAKİMİYET KURMAYI PLANLIYORUZ' © REUTERS / SANA Suriye Dışişleri, BM'ye gönderdiği mektupla tarihe not düştü: İsrail bazı BMGK üyelerinin sağladığı dokunulmazlık sayesinde saldırıyor

BMGK'ya İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik bu ihlalleri durdurma çağrısı yapan Caferi, Fransa, İngiltere ve ABD'yi, İsrail'in saldırganlığını onaylamakla suçladı.

Caferi, Suriye'nin İsrail tarafından işgal edilen Golan Tepeleri de dahil olmak üzere kaybettiği topraklar üzerinde tam hakimiyet sağlamayı planladığını kaydetti.

Caferi "İşgal altındaki Golan üzerinde egemenlik kurmak Suriye'nin müzakereye konu olmayan daimi hakkıdır" dedi.