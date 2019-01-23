Pakistan’da savaş uçağı düştü

Daily Pakistan gazetesinin aktardığına göre, F-7PG tipi avcı uçağı, eğitim uçuşu esnasında düştü. Kazanın kesin nedeniyse henüz bilinmiyor.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Gazetenin haberinde, özel bir soruşturma ekibinin olayı incelemek için görevlendirildiği belirtildi.
Öte yandan güvenlik organlarının temsilcileri halen kaza alanında çalışmalarını sürdürüyorlar. Uçağın düştüğü alana giriş çıkışlar kapatıldı.
F-7PG uçağı, Çin yapımı Çendu J-7 modeli savaş uçaklarının ihraç edilen versiyonu olarak tanınıyor. Çendu J-7'ler, Rusya yapımı Mig-21F-13 modeli avcı uçaklarının kopyası olarak biliniyor.
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