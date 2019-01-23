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    Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at the Prime Minister's office in Jerusalem September 5, 2018

    Netanyahu'dan 'asıl düşmanımız İran' açıklaması

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Suriye'deki İran ordusunu vuruyoruz. Suriye'deki İran ordusuyla sadece bizim ordumuz savaşıyor. Karşı karşıya olduğumuz asıl düşman İran" dedi.

    İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi
    © AFP 2018 / BEHROUZ MEHRI
    İran'dan Netanyahu'ya Suriye cevabı: Gülünç tehditlerinize hiç aldırış etmiyoruz
    Başbakan Netanyahu, ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Shizafon askeri üssündeki tatbikatın ardından Suriye ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    İran'ın 'nükleer silahla İsrail'i yok etme' amacı taşıdığını iddia eden Netanyahu, ülkesinin bunu önlemekte kararlı olduğu dile getirdi.

    Netanyahu, İran'ın Lübnan'da Hizbullah vasıtasıyla ileri karakol kurduğunu ve Suriye'de de yeni bir üs kurmak istediğini ileri sürerek, şunları söyledi:

    "Bunların hepsiyle savaşmakta kararlıyız. Suriye'deki İran ordusunu vuruyoruz. Suriye'deki İran ordusuyla sadece bizim ordumuz savaşıyor. Karşı karşıya olduğumuz asıl düşman İran."

    'YANIT ÖLÜMCÜL VE ACI VERİCİ OLUR'

    İsrail, Gazze'deki El Aksa televizyonunu vurdu
    © AA / Mustafa Hassona
    İsrail ordusu, Gazze'de 3 noktaya saldırı düzenledi
    Netanyahu, konuşması sırasında Gazze'de yaşanan son gelişmelere de değindi.

    Başbakan Netanyahu, İsrail'in her türlü senaryoya hazır olduğunu ifade ederek, "Belki Gazze'de başını kaldırabileceğini düşünen birileri vardır. Yanıtın ölümcül ve acı verici olacağını göz önünde bulundurmalarını tavsiye ederim" dedi.

    İsrail ordusu dün sınırdaki askerlerine Gazze'den keskin nişancı tarafından ateş açıldığını ve bir askerinin hafif şekilde yaralandığını açıklamıştı. Bu olayın ardından İsrail ordusu Gazze'yi tank atışıyla vurmuş, saldırıda 1 Filistinli şehit olmuş, 1'i ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.

    İsrail savaş uçakları dün gece de Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir çok hedefi vurmuştu.

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    Etiketler:
    Benyamin Netanyahu, Gazze, İran, İsrail
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