TSK, Tel Rıfat'taki YPG mevzilerini vurdu

TSK obüsleri, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesindeki YPG güçlerine ait mevzilere atışlar yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini kontrol eden YPG'ye ait hedefleri obüslerle vurdu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgede konuşlu TSK unsurları, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesindeki hedeflere yönelik 5 obüs atışı yaptı.

Afrin'de sabah saatlerinde bomba yüklü araç patlatılmış ancak ölen ya da yaralanan olmamıştı.