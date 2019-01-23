TSK, Tel Rıfat'taki YPG mevzilerini vurdu

Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgede konuşlu TSK unsurları, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesindeki hedeflere yönelik 5 obüs atışı yaptı.
Afrin'de sabah saatlerinde bomba yüklü araç patlatılmış ancak ölen ya da yaralanan olmamıştı.
TSK obüsleri, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesindeki YPG güçlerine ait mevzilere atışlar yaptı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgede konuşlu TSK unsurları, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesindeki hedeflere yönelik 5 obüs atışı yaptı.
Afrin'de sabah saatlerinde bomba yüklü araç patlatılmış ancak ölen ya da yaralanan olmamıştı.
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