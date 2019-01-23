İsrail polisi eşliğindeki 188 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

İsrail polisi eşliğindeki 188 fanatik Yahudi, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'nı Yahudilerin girişi için açtığını belirtti.

Dibs, 103'ünün asker olduğunu belirttiği 188 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi koruması altında Harem-i Şerif'e baskın yaptığını ifade etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'ya giriyor. Son zamanlarda İsrail polisinin Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği söyleniyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Ofisinden pazar günü yapılan açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın 5 muhafızı ile bir Filistinli aktiviste 4 ila 6 ay arasında değişen zamanlarla Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılma cezası verdiği duyurulmuştu.