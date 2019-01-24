ABD'de gözaltına alınan İran devlet televizyonu sunucusu serbest bırakıldı

Kanal, Haşimi'nin serbest bırakıldığını "Press TV'nin gazetecisi Merziye Haşimi 11 gün sonra hiçbir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı" ifadesiyle duyurdu.

Press TV's journalist Marzieh Hashemi released from US jail after 11 days without being accused of any crime#MarziehHashemi pic.twitter.com/Kchu7YNROP — Press TV (@PressTV) January 23, 2019

​Haşemi'nin serbest bırakılmasının ardından ailesi bir açıklama yaparak "Amerika, siyah toplulukların polis tarafından taciz edildiğinin farkında ve Amerika'nın FBI'ın siyahlara muamelesi hakkında konuşmaya başlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca bu durumun odak noktasının yalnızca Haşimi olmadığı belirtildi ve "Odak noktası ABD'de herhangi bir suçlama olmaksızın gözaltına alınan (Müslüman ya da Müslüman olmayan) herkes olmalı" denildi.

© Fotoğraf : Twitter İran devlet televizyonu sunucusu ABD'de gözaltına alındı

​Haşimi, ailesini ziyaret etmek ve Black Lives Matter (Siyahların Yaşamları Değerlidir) konulu bir belgesel çekiminde çalışmak için için gittiği ABD'nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de 13 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Press TV, sunucunun hiçbir resmi suçlama yapılmamasına rağmen FBI tarafından alıkonduğunu duyurmuştu.

Öte yandan, geçen hafta, aslen ABD'li olan Haşimi'nin bir ‘tanığın' ifadesi sonucunda gözaltına alındığı, mahkemeye çıktıktan sonra da serbest bırakılmasının planlandığı belirtilmişti. Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı, durumu ‘konuşma özgürlüğünü çiğneyen kabul edilemez siyasi eylem' olarak değerlendirmişti.

'BAŞÖRTÜSÜ TAKMASINA İZİN VERİLMEDİ'

Sputnik radyoya konuşan Haşimi'nin eski iş arkadaşı Nargess Moballeghi, Haşimi'nin çocuklarının da mahkemeye çağrıldığını ve sunucunun gözaltındayken başörtüsü takmasına izin verilmediğini söyledi.

Zira, Press TV de Haşimi'nin hapishanede başörtüsü takmasına izin verilmediği ve domuz eti yenmesinin teklif edildiğini belirtmişti.

Press TV'nin aktardığına göre, ABD'de doğan Haşimi, Müslüman olduktan sonra ismini değiştirdi. Haşimi'nin önceki ismi Melanie Franklin'di.