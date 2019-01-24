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15:09 24 Ocak 2019
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    İsrail Demir Kubbe

    İsrail, Demir Kubbe'yi Tel Aviv yakınlarına konuşlandırdı

    © AFP 2018 / JACK GUEZ
    Ortadoğu
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    Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi'nin İsrail saldırılarına dönük açıklamasından sonra, Tel Aviv, başkent yakınlarındaki Gush Dan kentine 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi konuşlandırdı.

    Mariya Zaharova
    © Sputnik / Ilya Pitalev
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    İsrail, Beşar Caferi'nin İsrail saldırılarına yönelik olarak yaptığı "İsrail'in, Şam Havalimanı'na düzenlediği saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanarak Tel Aviv Havalimanı'na mı saldırı düzenleyelim?" açıklaması sonrası Tel Aviv yakınına 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi yerleştirdi.

    İsrail ordu radyosunun haberine göre, Suriye sınırında yaşanan son gelişmeler sebebiyle Tel Aviv yakınlarındaki Gush Dan kentine Demir Kubbe hava savunma sistemi konumlandırıldı.

    Haberde, Gush Dan'ın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in güneyine de bir Demir Kubbe sisteminin yerleştirildiğine yer verildi.

    Konuya ilişkin İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    İsrail ordusu pazar günü Golan Tepeleri'nin kuzeyine bir roket atıldığını ve bunun Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

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    © REUTERS / SANA
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    Bu olayın ardından İsrail, Pazartesi günü erken saatlerde Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlemişti.

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    Suriye Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İsrail saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "BM'nin artık İsrail'in Suriye topraklarına sürekli saldırılarına karşı gerekli adımları atmasının zamanı gelmedi mi? Ya da bu mecliste bulunan savaş üreten ülkelerin dikkatini çekmek için İsrail'in, Şam Havalimanı'na düzenlediği saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanarak Tel Aviv Havalimanı'na mı saldırı düzenleyelim?" ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi, Birleşmiş Milletler (BM), Beşar Caferi, Tel Aviv, Gazze, Golan Tepeleri, İsrail
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