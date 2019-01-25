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16:07 25 Ocak 2019
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    Muhammed bin Selman ile Kral Selman

    Suudi Arabistan'ın uydu görüntülerini inceleyen ABD'li uzmanlar: Veliaht Prens balistik füze fabrikası kuruyor

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    Ortadoğu
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    Uydu görüntülerinden Suudi başkenti Riyad'ın yakınındaki el Vatah'da füze tesisi inşa edildiği sonucuna varıldı.

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    Suriye ve Irak'ı savaş alanına çevirmiş cihatçıların baş destekçisi olan, Mart 2015'ten beri Yemen'e düzenlediği saldırılarla bir ulusu kırımdan geçiren, ekimde İstanbul'daki konsolosluğunda muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürüp kıtır kıtır doğradığını kabul eden Suudi kraliyetinin balistik füze fabrikası inşa ettiği belirtildi.

    İran'ı baş hedef belleyip bütün stratejisini bunun üzerine kurmuş Suudi kraliyetinin kendi balistik füzelerini üretebileceği uyarısı yapıldı. Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiğine kesin gözüyle bakılan 33 yaşındaki Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) askeri ve nükleer hırslarıyla ilgili endişeler katmerlendi.

    Uyarı, Suudi Arabistan'ın son dönemdeki uydu görüntülerini inceleyen ABD'li uzmanlardan geldi.

    Washington DC'deki Middlebury Enstitüsü'nün uzmanları, Suudi başkenti Riyad'ın yakınındaki el Vatah'da bir füze tesisi inşa edildiği sonucuna vardı.

    İran bayrağı
    © AP Photo / Ronald Zak
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    Middlebury ekibinin başkanı David Schmerler, Al Jazeera'ya şunları söyledi:

    "Geçmişte Suudi füze üssüyle bağlantılandırılmış bir tesisi gözlemlemeye devam ederken, balistik füze deneme ve katı yakıtlı balistik füze üretimiyle ilgili binalar inşa edildiğini fark ettik."

    The Washington Post, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Michael Elleman ve Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Joseph Bermudez'den de görüş aldı.

    İki uzman, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların, el Vatah üssünde muhtemelen katı yakıtla çalışan roket motoru üretimi tesisi ve deneme sahası bulunduğuna işaret ettiğini söyledi.  

    Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard
    © AFP 2018 / MARVIN RECINOS
    BM Özel Raportörü Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması için Türkiye'ye geliyor
    Uydu fotoğraflarından inşaatın tamamlanıp tamamlanmadığı ya da füze üretimine geçilip geçilmediği netleştirilemedi.

    Ancak Suudi Kralı Selman'ın savunma bakanlığı yaptığı 2013 yılında temeli atılmışa benzeyen tesisin, yıllardır silah almak için ABD diğer ülkelere servet döken Suudi kraliyetinin artık kendi ileri düzey füzelerini üretebileceği değerlendirmesi yapıldı.

    Üstüne üstlük Suudi kraliyeti kendi nükleer enerji imkanlarına sahip olmak peşinde de koşuyor. Nükleer gücü eline geçirmesi halinde, şimdilik konvansiyonel olan balistik füzelerin nükleer savaş başlıklarıyla donatılması işten değil.

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