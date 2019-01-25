'DSG savaşçıları, kendilerini protesto eden Rakka sakinlerinden itikam alma peşinde'

Sputnik’e konuşan Mahmod, geçtiğimiz gün DSG’ye karşı protesto gösterilerinin düzenlendiği Rakka’nın al Mansurah ve Hneidah köylerine binlerce DSG savaşçılarının geldiğini kaydederek, bölgede yaşananları şöyle anlattı:
‘DSG’liler 600 eve baskın yaptılar. Köy sakinleri, pikaplarla gelen silahlı DSG savaşçılalarına direniş göstererek yolunu kesti. Köylüler DSG’nin araçlarına taş ve sopalar fırlatarak DSG’lilerin topraklarını terk etmelerini talep etti, evleri aramaları ve insanları göz altına almalarını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine Kürt savaşçıları ateş açtı, bir genç omzundan yaralandı. Ama insanlar direnmekten vazgeçmedi. Bunun üzerine Kürtler, al Mansurah, Hneidah ve as-Safsaf köylerini çembere aldı’.
Daha önce Rakka’nın güneybatısında yerli halk bölgedeki DSG ve ABD’li askerlerin mevzilerine saldırıp ateşe vermişti. Bu adımın Kürt güçlerin 4 yerli genci öldürmesine karşılık olarak atıldığı iddia edilmişti.
Sputnik’e konuşan yerel kaynaklar, bölgede bulunan DSG ve ABD’li askerlerin Rakka sakinlerinin protesto gösterileri sırasında köyleri apar topar terk ettiklerini belirtmişti.
- Rakka'lılardan DSG ve ABD'ye karşı protesto gösterileri© Sputnik /
- Rakka'lılardan DSG ve ABD'ye karşı protesto gösterileri© Sputnik /
- Rakka'lılardan DSG ve ABD'ye karşı protesto gösterileri© Sputnik /
- Rakka'lılardan DSG ve ABD'ye karşı protesto gösterileri© Sputnik /
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