'DSG savaşçıları, kendilerini protesto eden Rakka sakinlerinden itikam alma peşinde'

Suriye’nin Rakka kentinde faaliyet gösteren Arin el Vatan örgütü sözcüsü Taha Ali Mahmod, Sputnik’e yaptığı açıklamada Demokratik Suriye Güçleri (DSG)’nin dün Rakka’nın güneybatısında kendisine karşı protesto gösterilerinde bulunan yerli halka yönelik operasyon başlattığını belirtti.

Sputnik’e konuşan Mahmod, geçtiğimiz gün DSG’ye karşı protesto gösterilerinin düzenlendiği Rakka’nın al Mansurah ve Hneidah köylerine binlerce DSG savaşçılarının geldiğini kaydederek, bölgede yaşananları şöyle anlattı:

‘DSG’liler 600 eve baskın yaptılar. Köy sakinleri, pikaplarla gelen silahlı DSG savaşçılalarına direniş göstererek yolunu kesti. Köylüler DSG’nin araçlarına taş ve sopalar fırlatarak DSG’lilerin topraklarını terk etmelerini talep etti, evleri aramaları ve insanları göz altına almalarını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine Kürt savaşçıları ateş açtı, bir genç omzundan yaralandı. Ama insanlar direnmekten vazgeçmedi. Bunun üzerine Kürtler, al Mansurah, Hneidah ve as-Safsaf köylerini çembere aldı’.

Daha önce Rakka’nın güneybatısında yerli halk bölgedeki DSG ve ABD’li askerlerin mevzilerine saldırıp ateşe vermişti. Bu adımın Kürt güçlerin 4 yerli genci öldürmesine karşılık olarak atıldığı iddia edilmişti.

Sputnik’e konuşan yerel kaynaklar, bölgede bulunan DSG ve ABD’li askerlerin Rakka sakinlerinin protesto gösterileri sırasında köyleri apar topar terk ettiklerini belirtmişti.