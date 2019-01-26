Suriye Dışişleri: Türkiye teröristleri destekleyerek, Adana Mutabakatı'nı ihlal etti

Suriye devlet televizyonuna konuşan ancak ismi verilmeyen bir Suriye Dışişleri kaynağı şu ifadeleri kullandı: "Suriye, her ne şekilde olursa olsun terörün her haliyle mücadele hakkında olan Adana Mutabakatı'nı ve onunla ilgili olan tüm anlaşmaları destekliyor ve onlara uyuyor. Ancak Türkiye rejimi 2011'den günümüze kadar terörizme sponsorluk yapıp onu destekleyerek, militanları eğiterek, onların Suriye'ye gelmelerini kolaylaştırarak ya da kendisine itaat eden terörist gruplar veya doğrudan Türk ordusunun yardımıyla Suriye topraklarını işgal ederek, bu anlaşmayı ihlal ediyor."
Ayrıntılar geliyor.
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