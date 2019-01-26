Suriye Dışişleri: Türkiye teröristleri destekleyerek, Adana Mutabakatı'nı ihlal etti

Suriye Dışişleri’nden yapılan bir açıklamada, “Türkiye teröristleri destekleyerek ve Suriye topraklarını işgal ederek Adana Mutabakatı’nı 2011’den beri ihlal ediyor” denildi.

© AA / Metin Aktas Erdoğan: Adana mutabakatı bize Suriye'ye girmenin önünü açıyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana Mutabakatı ile ilgili son açıklamalarına tepki göstererek, Türkiye'yi 2011'den bu yana teröristleri desteklemekle ve Suriye topraklarını işgal ederek anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

Suriye devlet televizyonuna konuşan ancak ismi verilmeyen bir Suriye Dışişleri kaynağı şu ifadeleri kullandı: "Suriye, her ne şekilde olursa olsun terörün her haliyle mücadele hakkında olan Adana Mutabakatı'nı ve onunla ilgili olan tüm anlaşmaları destekliyor ve onlara uyuyor. Ancak Türkiye rejimi 2011'den günümüze kadar terörizme sponsorluk yapıp onu destekleyerek, militanları eğiterek, onların Suriye'ye gelmelerini kolaylaştırarak ya da kendisine itaat eden terörist gruplar veya doğrudan Türk ordusunun yardımıyla Suriye topraklarını işgal ederek, bu anlaşmayı ihlal ediyor."

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