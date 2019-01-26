İran: Türkiye hükümeti ile ilişkilerin artırılması önceliklerimizden biri

Görüşmede İslam dünyasının İran ile Türkiye'nin yakın ilişkisi sayesinde daha kudretli bir hale geleceğini ifade eden Nihavendiyan, Ankara ve Tahran'ın birlik içinde hareket etmesi durumunda 'hiçbir devletin bu iki ülkeye yönelik ekonomik yaptırımda başarılı olamayacağını' belirtti.
ABD'nin İran'na yönelik ambargolarına da değinen Nihavendiyan, "ABD tehditlerinin gürültüsü çok fazla ancak hedeflerine ulaşmada başarısızdır. Trump yönetimi içeride birçok sorunla karşı karşıya ve asla okyanusların ötesinden hedeflerini pratiğe geçiremeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
'TÜRK FİRMALARI VE TİCARET ODALARI İRAN İLE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA ÇOK İSTEKLİLER'
Hisarcıklıoğlu da Türkiye ile İran arasındaki tarihi ve derin ilişkilere vurgu yaparak, Ankara-Tahran arasındaki özellikle ekonomik alandaki ilişkilerin ticaret odalarının çabasıyla daha fazla gelişmesi gerektiğini ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ticaretle ilgili olarak da "Türkiye'den firmalar ve ticaret odaları İran ile iş birliği konusunda çok ilgili ve istekliler" ifadelerini kullandı.
Görüşmede ayrıca ortak yatırım yollarının kolaylaştırılması, üretim altyapısı projelerinin geliştirilmesi ve ticaret ile transit alışverişinin artırılması gibi konular ele alındı.
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