Rusya: Suriye'de militanların ateş açması sonucu Suriyeli bir asker yaralandı

© REUTERS / SANA Suriye ordusu İdlib’deki silahsızlandırılmış bölgeye yönelik saldırı girişimini durdurdu

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi Başkanı Korgeneral Sergey Solomatin, yaptığı açıklamada İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinden militanların Halep'e ateş açması sonucu bir Suriyeli askerin yaralandığını belirtti.

Russia Today'e (RT) yapılan açıklamada, "İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinden militanlar, soon 24 saat içinde Halep'in Handrat yerleşimine, ayrıca Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nin bulunduğu bölgeye ve Halep'in batı banliyösüne ateş açtı. Son saldırı sonucu Suriye ordusundan bir asker yaralandı" ifadelerine yer verildi.

Merkez daha önce de militanların açtığı ateş sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.