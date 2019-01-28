Kayıt
01:26 28 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

    Zarif, Sünni kadın büyükelçiyle fotoğraf çektirdi: 'Hazmedilemez olarak görülmesi çok şaşırtıcı'

    © REUTERS / David Mdzinarishvili
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 32

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Sünni kökenli ilk kadın büyükelçi Beluç Hümeyra Rigi ile göreve başlaması dolayısıyla fotoğraf çektirmesi ülkedeki muhafazakar kanadın tepkisine yol açtı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Bu tür konuların hala bazıları için kabul edilemez ve hazmedilemez olarak görülmesi çok şaşırtıcı" dedi.

    İran harita
    © AA /
    İran, kadın büyükelçi atadı
    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ülkedeki muhafazakar kanat tarafından Zarif'in, Brunei Büyükelçisi olarak atanan Rigi ile fotoğraf çektirmesi nedeniyle sosyal medya üzerinden gösterilen tepkiye ilişkin yaptığı açıklamada, bunun rutin bir uygulama olduğunu ifade etti.

    Kasımi, büyükelçilerin göreve başladıklarında adet olduğu üzere Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiklerini ve hatıra fotoğrafı çektirdiklerini hatırlatarak, bunun ülkede iyi bir gelenek olduğunu belirtti. "Dışişleri Bakanlığının yaklaşımı kadın ve Sünni potansiyelden diplomasi alanında daha fazla yararlanma yönündedir." ifadelerini kullanan Kasımi, "Yeni hükumet (Ruhani hükumeti) ve Zarif'in bakanlığı dönemindeki son yıllarda uygulanan politikalar da bu yöndedir. Bu yaklaşımı şimdi de savunuyoruz ve kadınların diplomatik alanda daha fazla yer almasını ülkenin gelişimi ve milli menfaatlere uygun görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    ​Kasımi, hatıra fotoğrafına gösterilen tepkileri eleştirerek, "Bu tür konuların hala bazıları için kabul edilemez ve hazmedilemez olarak görülmesi çok şaşırtıcı." değerlendirmesinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 1 Ocak'ta Sistan ve Beluçistan eyaletine yaptığı ziyaret sırasında, Kasrı Kend ilçesi Kaymakamı Hümeyra Rigi'yi "İran'ın yeni Brunei Büyükelçisi" olarak tanıtmıştı. Cihangiri'nin "başarılı bir devlet görevlisi" olarak nitelendirdiği Rigi, Malezya'da görevlendirilen Merziye Afham ve Finlandiya'ya atanan Pervin Ferşci'den sonra 1979'daki devrimden bu yana büyükelçi olarak atanan üçüncü kadın olmuştu.

    İRAN'IN İLK KADIN SÜNNİ BÜYÜKELÇİSİ

    İran
    © Flickr /
    İran'da bir ilk: Meclisteki kadın sayısı, dini görevli sayısını geçti
    Hümeyra Rigi ayrıca İran'ın ilk kadın Sünni büyükelçi olarak kayıtlara geçmişti.

    Rigi, daha önce ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar Kaymakamlığı görevinde bulunmuştu.

    İran’da muhafazakarların en etkin gazetesi olarak bilinen Keyhan, 5 Ocak'taki sayısında Brunei'ye Sünni kadın büyükelçi atanmasına tepki göstererek, Hasan Ruhani hükumetini kamuoyunu aldatma, kutuplaştırma ve tefrika çıkarmakla suçlamıştı.

    Gazete haberinde, Beluçistanlı Hümeyra Rigi'nin diplomatik tecrübeye sahip olmadığı ileri sürülerek Ruhani hükumeti, halk arasında Sünni-Şii, kadın-erkek, Beluç-Sistan gibi ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı adımlar atmak ve popülist politikalarla kamuoyunu aldatmakla eleştirilmişti.

    İran’ın ilk Sünni diplomatı Salih Edibi, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Vietnam-Kamboçya Büyükelçiliğine atanmıştı.

    İlgili konular:

    Trump'ın Suriye'de İran'a karşı Arap gücü planının ilk aşaması: Mısır ve BAE askeri yetkilileri, Menbiç'e gidip konuşlanmak için incelemelerde bulundu
    Bogdanov: Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında bir sonraki üçlü görüşme yılın ilk haftası yapılacak
    İran ilk yüzde 100 yerli savaş uçağının üretimine başladı
    Etiketler:
    Büyükelçi, Kadın, İran Dışişleri Bakanlığı, Hümeyra Rigi, Behram Kasımi, Muhammed Cevad Zarif, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Topçu Kışlası'nın yapılması planlanan Gezi Parkı alanı ve Taksim Camii
    Taksim Camii ve Topçu Kışlası alanı havadan görüntülendi
    Karikatür
    Guaido ABD'den yardım istedi, Pompeo '20 milyon dolarlık insani yardıma hazırız' dedi
    İnfografik
    Rusya'nın yurt dışındaki askeri üsleri ve barış gücü misyonları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet