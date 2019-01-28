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13:59 28 Ocak 2019
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    Türkiye-Suriye sınırına örülen dev beton duvar bitmek üzere

    Eski Suriye Ankara Büyükelçisi Kablan: Adana Mutabakatı, Erdoğan'ın genişleme planlarının etkisini azaltmak için gündeme getirildi

    © REUTERS / ÜMİT BEKTAŞ
    Ortadoğu
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    Eski Suriye Ankara Büyükelçisi Nidal Kablan, Türkiye ve Suriye arasındaki Adana Mutabakatı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genişleme planlarının etkisini azaltmak için yeniden gündeme getirildiğini söyledi.

    Suriye'nin eski Ankara Büyükelçisi Nidal Kablan, Türkiye ve Suriye arasındaki Adana Mutabakatı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genişleme planlarının etkisini azaltmak için yeniden gündeme getirildiğini söyledi.

    Suriye ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin sonlandırılması nedeniyle 2012 yılında Şam'a geri çağrılan Büyükelçi Kablan, Sputnik'e verdiği demeçte Adana Mutabakatı'nın yeniden gündeme getirilmesinin nedenlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

    Kablan, "Eğer Rusya, İran ve Suriye sınırların güvenliğini sağlayabilirse, Türk askerlerin Suriye'deki varlığına ilişkin tüm argümanlar ortadan kalkar. Şimdiye dek Suriye tarafından bağlı kalınan Adana Mutabakatı'nın bu nedenle yeniden gündeme geldiğini düşünüyorum" dedi.

    'ERDOĞAN'A MAHCUP OLMAMA ŞANSI VERİLDİ'

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    © Depositphotos /
    Adana Mutabakatı 'ABD ile iş yapma' demek
    Böylelikle Erdoğan'a mahcup olmama şansı verildiğini kaydeden Kablan, "Zira Erdoğan, tutamayacağı büyüklükte vaatler verdi ve Rusların kendisine yardım etmek istediğini anlıyor. Moskova, Erdoğan'ın Suriye'deki iştahını kapatmaya çalışıyor" diye konuştu.

    'YENİ ANLAŞMA İÇİN ÇALIŞTIK ANCAK ANKARA İSTEKSİZDİ'

    Görev süresi boyunca Adana Mutabakatı temelinde yeni, daha kapsamlı, PKK'nın yanı sıra diğer terör örgütleriyle de mücadeleyi öngören bir anlaşma imzalanması için sürekli olarak çaba gösterdiğinin altını çizen Kablan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu girişimler, Suriye krizinin başlangıcından birkaç sene önceye dayanıyor. Suriye yönetimi, uyuyan bu tehdidi ve Türkiye'nin Suriye'de patlak verecek olaylarda büyük bir rol oynayacağını adeta hissetmişti. Ancak Ankara, anlaşmayı sürekli olarak sürüncemede bıraktı ve bu adımdan kaçınmaya çalıştı."

    'İRAN'IN TUTUMUNU HERKES BİLİYOR'

    usya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
    Lavrov: Türkiye ve Suriye arasındaki Adana Mutabakatı yürürlükte
    İran'ın şimdiye dek konu hakkında bir açıklama yapmamasına da dikkat çeken Kablan, İran'ın güvenliğin tesisi için diplomatik ve askeri alanlar dahil tüm alanlarda çaba göstermek için bir dakika bile durmayacağının herkes tarafından bilindiğini sözlerine ekledi.

    ADANA MUTABAKATI NEDİR?

    Adana Mutabakatı, Abdullah Öcalan'ın henüz Suriye topraklarında ikamet ettiği 1998 yılında gündeme gelmişti. Türk yönetimi, PKK'ya destek vermekle suçladığı Suriye yönetimiyle Adana'da masaya oturmuş; teröre destek anlamına gelebilecek eylemlere son verilmesi talebini dile getirmişti. Bunun sonucunda Adana Mutabakatı imzalanmış, iki ülke arasında çıkabilecek olası bir krizin önüne geçilmişti.

    PUTİN-ERDOĞAN ZİRVESİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bir toplantı sonrası kameralara poz verirken. (9 Mayıs 2010)
    © AFP 2018 / IBRAHIM USTA
    Adana Mutabakatı yeniden gündemde: Ankara’nın Şam yönetimine elini uzatmasının zamanı geldi
    Adana Mutabakatı, Erdoğan'ın 23 Ocak'ta Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede gündeme gelmişti.

    Putin, Mutabakatın hala yürürlükte olduğunu belirterek "Bu anlaşma terörle mücadeleyi kapsıyor. Bu anlaşmanın Türkiye'nin güney sınırlarındaki güvenliğinin sağlanması ile ilgili birçok konuyu çözen bir altyapı olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu da oldukça ayrıntılı ve aktif bir şekilde ele aldık" demişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Adana Mutabakatı, Türkiye'nin Suriye'ye girmesinin önünü açıyor. Teröristleri değil ülkemizi korumaya yönelik bir güvenli bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Aksi takdirde biz oluşturacağız. Bedeli olacaksa onu da ödemeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Adana Mutabakatı, Sputnik, PKK, Nidal Kablan, Abdullah Öcalan, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Şam, İran, Suriye, Türkiye, Ankara, Rusya
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