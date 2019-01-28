Suriye First Lady'si Esma Esad'ın kanser ameliyatı başarılı geçti

Geçtiğimiz ağustos ayının başlarında Suriye Devlet Başkanlığı, First Lady Esma Esad'ın göğsünde kötü huylu bir tümör tespit edildiğini resmi hesapları üzerinden duyurmuştu. Hastalığının ilk evrelerinde olan First Lady'nin tedavisi sürüyor.

© AFP 2018 / MIGUEL MEDINA Kanser tedavisi devam eden Esma Esad'ın yeni fotoğrafları yayınlandı

Suriye Devlet Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden duyurulduğuna göre, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın göğüs kanserinin ilk evrelerinde olan eşinin ameliyatı son derece başarılı geçti.

Yapılan basın açıklamasında, "Kötü huylu bir tümörden mustarip olan Esma Esad'ın tedavisi devam ediyor. Göğüs ameliyatı, Şam Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi" denildi.

Söz konusu açıklama, Beşar Esad'ın hastanede yatan 42 yaşındaki eşiyle çektirdiği fotoğrafın yayınlanması üzerine yapıldı.

كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث.. وتجري عملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري بـ #دمشق تكللت بالنجاح..



رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/4X4nbqBrW1 — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) January 27, 2019

​Fotoğraf yayınlanırken, First Lady'nin göğsündeki tümörün kötü huylu olduğu ancak hastalığının ilk evrelerinde olmasına rağmen tedavisine derhal başlandığı notu düşüldü.

Bir diğer basın açıklamasında ise Esma Esad'ın son derece metanetli ve güçlü olduğu, zorluklarla nasıl başa çıkacağını ise çok iyi bildiği belirtildi.

Esma Esad, "Benim kararlılığım, halkımızın yıllar süren kararlılık ve kuvvetinden geliyor" diye ekledi.