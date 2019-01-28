Suriye First Lady'si Esma Esad'ın kanser ameliyatı başarılı geçti

Yapılan basın açıklamasında, "Kötü huylu bir tümörden mustarip olan Esma Esad'ın tedavisi devam ediyor. Göğüs ameliyatı, Şam Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi" denildi.
Söz konusu açıklama, Beşar Esad'ın hastanede yatan 42 yaşındaki eşiyle çektirdiği fotoğrafın yayınlanması üzerine yapıldı.
كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث.. وتجري عملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري بـ #دمشق تكللت بالنجاح..— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) January 27, 2019
رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/4X4nbqBrW1
Fotoğraf yayınlanırken, First Lady'nin göğsündeki tümörün kötü huylu olduğu ancak hastalığının ilk evrelerinde olmasına rağmen tedavisine derhal başlandığı notu düşüldü.
Bir diğer basın açıklamasında ise Esma Esad'ın son derece metanetli ve güçlü olduğu, zorluklarla nasıl başa çıkacağını ise çok iyi bildiği belirtildi.
Esma Esad, "Benim kararlılığım, halkımızın yıllar süren kararlılık ve kuvvetinden geliyor" diye ekledi.
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