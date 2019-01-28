Birleşik Arap Emirlikleri'nde cinsiyet eşitliği ödüllerinin tümünü erkekler kazandı

İş hayatında kadın-erkek eşitliğini destekleyenlere verilen cinsiyet eşitliği ödüllerinin tüm kazananlarının erkek olması, BAE'yi bir kez daha alay konusu haline getirdi.
BAE'deki cinsiyetçi yapından ötürü de bu bakanlık ve kurumlar adına ödül almaya gelen temsilciler de hep erkek oldu.
Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korgeneral Şeyh Saif bin Zayed el-Nahyan da BAE ordusuna annelik izni getirme çabalarından ötürü 'cinsiyet eşitliğini en iyi destekleyen kişilik' unvanıyla taltif edildi.
. @HHShkMohd honors the winners of the Gender Balance Index 2018. The Index features three categories: Best Personality for Supporting Gender Balance, Best Federal Entity for Supporting Gender Balance, and the Best Initiative for Supporting Gender Balance. #UAE pic.twitter.com/qE5GkYHzTo— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 27 Ocak 2019
Tümüyle erkekler takımına madalya ve plaketlerini Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum dağıttı. Bu manzara karşısında Twitter'dan iğneleme yağdı:
"Çeşitlilik işini gerçekten çok güzel çözmüşsünüz. Beyefendilerden birisi gri giyinmiş."
Zaytung benzeri yayın yapan The Onion'a atıfla "Hepinizi The Onion mu hackledi?"
BAE Cinsiyet Dengesi Endeksi Ödülleri 2015'te hükümetin koyduğu kadınların iş hayatına katılımı hedeflerine ulaşma yönünde kaydedilen ilerlemeyi tanıma ve tanıtmayı hedefliyor.
BAE'nin resmi basın bürosunun Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:
"Emirlikler'in kadınlarıyla gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini şekillendirme konusunda merkezi bir rolü üstleniyorlar. Cinsiyet eşitliği hükümet kurumlarımızın temel direği haline geldi."
. @HHShkMohd: We are proud of the success of Emirati women and their role is central to shaping the future of the country. Gender balance has become a pillar in our governmental institutions. #UAE pic.twitter.com/zKPkn9nTMd— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 27 Ocak 2019
KÖRFEZ KRALLIKLARI İÇİNDE EN İYİSİ
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 2018'de yürüttüğü bir araştırmaya göre, Körfez ülkeleri arasında BAE, cinsiyet eşitliği konusunda en iyi konumda bulunan ülke.
AMA KADINI EZMEK, KADINA ŞİDDET YASAL
Madalyonun öbür yüzünde kadın hakları örgütleri, cinsiyet ayrımcılığının hâlâ çok yaygın olduğunu vurguluyor.
Özellikle yargı sisteminin ayrımcı olduğu, evlilik, boşanma, çocuğun velayeti gibi konularda kadınların ikinci plana atıldığına dikkat çekiliyor. Yasalar 'şeriatın izin verdiği sınırlarda kadına yönelik ev içi şiddete' izin veriyor.
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