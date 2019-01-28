Birleşik Arap Emirlikleri'nde cinsiyet eşitliği ödüllerinin tümünü erkekler kazandı

Dubai Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un cinsiyet eşitliği ödüllerini layık gördüğü erkeklere tek tek elden verirken görüntülerini yayımlaması, sosyal medyayı kırıp geçirdi.

İş hayatında kadın-erkek eşitliğini destekleyenlere verilen cinsiyet eşitliği ödüllerinin tüm kazananlarının erkek olması, BAE'yi bir kez daha alay konusu haline getirdi.

Cinsiyet eşitliğini en iyi destekleyen hükümet kurumu, cinsiyet eşitliğini en iyi destekleyen federal otorite, cinsiyet eşitliğini en iyi destekleyen girişim gibi alanlarda maliye bakanlığı, federal rekabet ve istatistik kurumu, insan kaynakları bakanlığı ödüle layık görüldü.

BAE'deki cinsiyetçi yapından ötürü de bu bakanlık ve kurumlar adına ödül almaya gelen temsilciler de hep erkek oldu.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korgeneral Şeyh Saif bin Zayed el-Nahyan da BAE ordusuna annelik izni getirme çabalarından ötürü 'cinsiyet eşitliğini en iyi destekleyen kişilik' unvanıyla taltif edildi.

. @HHShkMohd honors the winners of the Gender Balance Index 2018. The Index features three categories: Best Personality for Supporting Gender Balance, Best Federal Entity for Supporting Gender Balance, and the Best Initiative for Supporting Gender Balance. #UAE pic.twitter.com/qE5GkYHzTo — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 27 Ocak 2019

© Fotoğraf : IMDb Araplar, Türk dizileri için Türkçe öğreniyor

Tümüyle erkekler takımına madalya ve plaketlerini Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum dağıttı. Bu manzara karşısında Twitter'dan iğneleme yağdı:

"Çeşitlilik işini gerçekten çok güzel çözmüşsünüz. Beyefendilerden birisi gri giyinmiş."

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BAE Cinsiyet Dengesi Endeksi Ödülleri 2015'te hükümetin koyduğu kadınların iş hayatına katılımı hedeflerine ulaşma yönünde kaydedilen ilerlemeyi tanıma ve tanıtmayı hedefliyor.

BAE'nin resmi basın bürosunun Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Emirlikler'in kadınlarıyla gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini şekillendirme konusunda merkezi bir rolü üstleniyorlar. Cinsiyet eşitliği hükümet kurumlarımızın temel direği haline geldi."

. @HHShkMohd: We are proud of the success of Emirati women and their role is central to shaping the future of the country. Gender balance has become a pillar in our governmental institutions. #UAE pic.twitter.com/zKPkn9nTMd — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 27 Ocak 2019

KÖRFEZ KRALLIKLARI İÇİNDE EN İYİSİ

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 2018'de yürüttüğü bir araştırmaya göre, Körfez ülkeleri arasında BAE, cinsiyet eşitliği konusunda en iyi konumda bulunan ülke.

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2015 verilerine dayanan rapora göre BAE'de üniversite mezunu erkeklerin oranı yüzde 23, kadınların oranı ise yüzde 43. Çalışan kadın sayısı 1975'te 1000'ken 135 bine çıktı.

AMA KADINI EZMEK, KADINA ŞİDDET YASAL

Madalyonun öbür yüzünde kadın hakları örgütleri, cinsiyet ayrımcılığının hâlâ çok yaygın olduğunu vurguluyor.

Özellikle yargı sisteminin ayrımcı olduğu, evlilik, boşanma, çocuğun velayeti gibi konularda kadınların ikinci plana atıldığına dikkat çekiliyor. Yasalar 'şeriatın izin verdiği sınırlarda kadına yönelik ev içi şiddete' izin veriyor.