Irak'ta Şii milis liderinden 'ABD askerlerini güçle çıkarırız' açıklaması

© AFP 2018 / Ali al-Saadi Irak'ta ABD'nin askeri varlığına karşı kanun teklifi hazırlandı

Irak'ta Şii milis gücü Asaib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazeli, ABD güçlerinin parlamento kararıyla ülkeyi terk etmemesi halinde onları "güç kullanarak" çıkaracaklarını söyledi.

Hazeli, Associated Press haber ajansına (AP), yaptığı açıklamasında, "Binlerce ABD askerinin IŞİD sonrası Irak'ta kalmasının hiçbir gerekçesi yok" diyerek, ABD güçlerinin ülkedeki varlığına parlamento kararıyla son vereceklerini ifade etti.

"Parlamentodan ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için karar çıkacağını düşünüyorum, bu konuda eminim" değerlendirmesinde bulunan Hazeli, "Parlamento ve Irak halkının iradesine uymazlarsa onları güç kullanarak çıkaracağız. Bu da kesin bir durum" şeklinde konuştu.

Kays Hazeli, Irak'ta ABD'li askerler dışında küçük çapta askeri müsteşar bulundurulmasına ses çıkarmayacaklarını kaydetti.

Geçtiğimiz hafta ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesi için, parlamentoya önerge sunulmuştu.