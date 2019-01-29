Azez’de patlama: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kilis ili karşısında Suriye topraklarında yer alan Halep iline bağlı Azez ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba patladı.

Patlamada 7 sivil yaralandı, çevredeki binalarda ve araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA'ya göre Azez yerel meclisi sağlık birimi sorumlu yardımcısı Cuma Ökkeş, Azez'in güneyinde bir bombalı saldırı gerçekleştirildiğini ve Azez Ehli Hastanesi'ne 7 yaralının ulaştığını, bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.



Kilis iline yakın Azez kenti 2012 yılından beri ÖSO'nun elinde bulunuyor. Kentte Türk askerleri ve polisleri de görev alırken, kentte bulunan ÖSO grupları da Türkiye tarafından destekleniliyor. Fırat Kalkanı Bölgesi içerisinde yer alan Azez kentinde çoğunluğu Arap olmak üzere 300 bin kişi yaşıyor.