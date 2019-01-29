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05:29 29 Ocak 2019
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    İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri

    İran: Basra Körfezi ve Akdeniz'i birbirine bağlayarak ticareti geliştirebiliriz

    © AA /
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Suriye’nin yeniden imarında bu ülkenin yanında durmaya devam edeceklerini belirterek, Basra Körfezi ile Akdeniz'i demir yolu birbirine bağlayarak ticareti geliştirebileceklerini söyledi.

    Rakka-Suriye
    © REUTERS / Zohra Bensemra
    Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşasında İran'dan en az 180 şirket rol alacak
    İran devlet medyasında göre Cihangiri ve Suriye Başbakanı İmad Hamis başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki işbirlikleri ele alındı.

    'İRAN, SURİYE'NİN YENİDEN İMARINDA BU ÜLKENİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEK'

    Cihangiri, görüşmede yaptığı konuşmada, Suriye hükümeti, halkı ve müttefiklerinin fedakarlığı olmasaydı şiddet, vahşet ve katliamın sembolü IŞİD'in bugün bölgede hükümet kurmuş olacağını ve dünya güvenliği için telafi edilemez büyük bir sorun oluşturacağını savundu.

    Bölgede adım adım daha güvenli bir noktaya doğru gidildiğini dile getiren Cihangiri, uluslararası kamuoyunun bundan hoşnut olması ve savaşın "ön safındaki tarafları takdir etmesi gerektiğini" ifade ederek, bölge güvenliğinin dünya güvenliğiyle bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

    Cihangiri, Suriye'nin yeniden inşasıyla ilgili olarak da "İran, Suriye'nin yeniden imarı sürecinde de bu ülke halkı ile hükümetinin yanında durmaya devam edecektir" dedi.

    'BASRA KÖRFEZİ VE AKDENİZ'İ BİRBİRİNE BAĞLAYARAK TİCARETİ GELİŞTİREBİLİRİZ'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS / Kayhan Ozer
    Ruhani: ABD, binlerce kilometre mesafeden bölge halklarına reçete yazmaya kadir değildir
    İki ülke arasındaki ortak ekonomi toplantısının Suriye'nin yeni aşamaya geçtiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Cihangiri, en önemli meselelerden birisinin İran ile Suriye arasındaki bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi olduğunu belirtti.

    İran'ın elektrik santrallerinin kurulmasında bölge ve dünyadaki en güçlü devletlerden birisi olduğunu dile getiren Cihangiri, "Suriye'de elektrik santrallerinin kurulmasında bu ülke için güvenilir bir ortak olabiliriz. İki ülke arasında varılacak bir anlaşma çerçevesinde ortak demir yolları kurabiliriz. Basra Körfezi ve Akdeniz'i birbirine bağlayarak iki ülke arasındaki ticareti geliştirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

    Suriye'deki doğal gaz ve petrolün arama tarama faaliyetleri ve enerjinin üretilmesi ile kullanılmasında teknik destek ve eğitim vermeye hazır olduklarını bildiren Cihangiri, "İran, Suriye'nin ilaç ihtiyacını da gidermeye hazırdır, ayrıca İran halkının Suriye'deki tarihi ve dini yerleri ziyaret etmeye olan ilgisi de çok yüksek. Bu konuda iki taraflı projeler geliştirilebilir" diye konuştu.

    'SURİYE'DEKİ YENİDEN İNŞA PROJELERİNDE İRANLI ŞİRKETLERE ÖNCELİK VERİLECEK'

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak
    Sputnik
    Rusya: Suriye’nin enerji sektörünü yeniden inşa ediyoruz
    Suriye Başbakanı İmad Hamis de İran'ın özel ve devlet şirketlerinin Suriye altyapısının yeniden inşası ile konut ve enerji temininde yapacağı katkıları olumlu karşıladıklarını söyledi.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da İranlı şirketlerin bu ülkede faaliyet göstermesine vurgu yaptığını aktaran Hamis, "Suriye'deki yeniden inşa projelerinde İranlı şirketlere öncelik verilecek. Yıllık 500 ila 800 megavat elektrik için santrallerin geliştirilmesine ihtiyacımız var, İran bu alanda önemli bir rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Enerji, Ticaret, IŞİD, İshak Cihangiri, Suriye Başbakanı İmad Hamis, Akdeniz, Basra Körfezi, ABD, Suriye, İran
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