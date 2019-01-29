Kayıt
16:22 29 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Sisi (sağda) Macron'u Kahire'deki başkanlık sarayında devlet töreniyle karşıladı.

    Sisi'den Macron'a: Bana insan haklarıyla gelme, Mısır'da yılda 1 milyon yeni mezun, 2.5 milyon yeni dünyaya gelen için ne yapacağız, onu söyle

    © REUTERS / The Egyptian Presidency
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Macron'un Kahire ziyaretinde Sisi'yle ortak basın toplantısı, insan hakları ve demokrasi konusunda hararetli tartışmalara sahne oldu. Fransa Cumhurbaşkanı, STK'lere baskının bitirilmesi ve blogcuların serbest bırakılmasını isteyince Mısırlı mevkidaşı 'blogcuların gerçeklikten kopukluklarına' dair bir tirat attı.

    Sarı Yelekler’in liderlerinden Jerome Rodrigues
    © AFP 2018 / Christophe ARCHAMBAULT
    Plastik mermi yüzünden gözünü kaybeden Sarı Yelekler lideri Rodrigues: Davacı olacağım, ne olursa olsun pasifist duruşumu koruyacağım
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kahire'yi ziyaret edip Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmesi iki liderin ortak basın toplantısına da sahne oldu.

    Sisi, Macron'la 'terörle mücadele, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamama gerekliliği ve tarihin idrakını yansıtan geniş çaplı bir çerçevede insan haklarının korunması' konularını ele aldıklarını söyledi.

    "Güven içinde yaşama ve ifade özgürlüğünü kullanma birbirinden ayrılamaz haklardır ve Mısır bunlara büyük değer vermektedir" diyen Sisi, şöyle devam etti:

    "Terörizm, ırkçılık, nefret suçları hem Avrupa hem de Ortadoğu'da yükselişte. Ama bu bizi kalkınma sorumluluğunu üstlenmekten alıkoymamalı."

    Fransa Cumhurbaşkanı ise Sisi'ye Mısır'da istikrar ve güvenliğin insan haklarından ayrılamayacağını, bu ikisinin birarada yürütülmesi gerektiğini söylediğini belirtti. "Bir yandan hukukun üstünlüğü insan haklarıyla çelişmezken diğer yandan kalkınma ve istikrarın itici gücü sivi toplum olabilir" diyen Macron, Mısır'da sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili (STK) yasaya 'denge' getirilmesini istedi.

    Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekler'e karşı 'Kırmızı Fularlar' eylemi
    © REUTERS / Benoit Tessier
    'Kırmızı Fularlar'dan Sarı Yelekler'e karşı gösteri
    Hapisteki kişiler içinden Fransa açısından önem arz edenlerin listesini Sisi'ye verdiğini açıklayan Macron, belli bazı websiteleri üzerindeki yayın yasağının kadırılmasını talep etti. Fransa Cumhurbaşkanı, Sisi'nin ardından Mısır sivil toplum temsilcileriyle da biraraya geleceğinin altını çizdi. 

    Sisi yönetiminin ekonomik reformlarından haberdar olduğunu söyleyen Macron, yılda 2.5 milyon doğumun gerçekleştiği, 100 milyon nüfusa sahip Mısır'ın karşı karşıya olduğu muazzam zorlukları anladığını belirtti. Bunlarla baş etmek için endüstriyel ortaklıklar gerektiğini kaydetti.

    Mısırlı gazeteci Muhammed el Baz, Mısır Cumhurbaşkanı'nın 2017'deki Paris ziyaretinde basından böyle sorular yöneltildiğinde Macron'un "Diğer devlet başkanlarına kendi ülkelerini nasıl yöneteceklerini dikte etmeyeceğim" dediğini hatırlattı. Macron'un Kahire ziyaretinde insan hakları konusunu gündeme getirmesinin bu politikasının değiştiği anlamına mı geldiğini sordu.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicholas Maduro
    © REUTERS /
    Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere'den Venezüella açıklaması
    Daha yeni ABD'nin Venezüella'daki darbe girişimine destek vermiş Macron ise şu yanıtı verdi:

    "Fransa'nın politikası değişmedi. Halklar kendi kaderlerine karar verir. Ben seçildiğimden beri Fransa hiçbir ülkeye seçim, tercih dikte etmedi. Biz toplumsal uzlaşma ve insanların mahrum bırakıldıkları haklara kavuşmasını istiyoruz. İnsan hakları bizi ilgilendiriyor"

    "2017'de Mısır'ın istikrara kavuşma ihtiyacını takdir ettik. O zamandan beri blogcular ve entelektüeller hapse atıldı. İşler yolundan saptı. Bir blogcyu hapse atması benim sevdiğim bu ülkenin imajına zarar vermektedir. En parlak zihinler, tartışmaya ve özgürlüğe ihtiyaç duyar. Sivil toplum faaliyetleri yaşamsal önemdedir…"

    Sisi ise Fransız gazetecilerin insan hakları ve STK'lerle ilgili sorularına şu yanıtı verdi:

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Ludovic Marin
    Macron'dan Venezüella'da 'muhalefete' destek: Avrupa, demokrasinin restorasyonunu destekliyor
    "…Eskiden berbat haldeki evlerde insanlıkdışı koşullarda 250 bin aile yaşıyordu. 5 yıldır terörle savaşmamıza ve ekonomik zorluklara rağmen biz onlara doğru düzgün, dayalı döşeli apartman daireleri verdik. Eskiden yılda sadece 10.000 hasta tedavi edebiliyorduk. Şimdi o kadar hastayı bir ayda tedavi edebiliyoruz. Kanser gibi zalim hastalıkların pençesinde bekleme listelerinde tutulan hastalara en pahalı tedavileri sağlıyoruz. Mısır blogcular tarafından inşa edilmeyecek. Biz siyasi, ekonomik, toplumsal reformlar yapıyoruz. Yurttaşlık ve hoşgörüyü teşvik etmek için çalışıyoruz."

    "Her yıl 1 milyon kişi mezun oluyor. Onlar için nasıl iş yaratabiliriz? Her yıl 2.5 milyon yeni dünyaya gelen için ne yapmalıyım? Blogcular bizim gerçekliğimizden çok uzaklar… Mıısır'da içsavaş çıksa siz ne yapardınız? Siz bizim için ne yapardınız? bizim meselelerimize sizin gözünüzden bakarak bize haksızlık yapıyorsunuz. Benim varlığımı reddeden bir Mısırlı var mı ki? Ben Mısır halkının iradesiyle buradayım."

    Mısırlı bir gazetecinin Sarı Yelekler'le ilgili sorusu üzerine Fransa Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

    "Protestolarda farklı türlerde öfke dışa vuruyor. Biz protestoyu anaysal hak olarak koruyoruz. Ama bazıları vandallığa ve polise yönelik şiddete karışıyor. O yüzden yakalanıyorlar, yoksa bağırdıkları şeyler yüzünden değil. Haklarındaki kararı mahkeme verecek."

    11 Fransız yurttaşının ölümünden üzüntü duyduğunu ifade eden Macron, "Sadece biri polis yüzünden, diğerleri insan aptallığı yüzünden öldü" diye ekledi.

    SİLAH SATIŞI SÖZ KONUSU OLUNCA İNSAN HAKLARI HATIRLANMIYOR

    Bir Fransız gazetecinin Mısır'da protestoculara karşı güvenlik güçlerinin Fransız silahı kullanıp kullanmadığı sorusuna Macron şu yanıtı verdi:

    "Onlar 2010 ve 2011'de satılmış silahlar. 200 olaydan sadece birinde, 2013'te bir zırhlı araç kallanıldığında Kahire'den açıklama talep etmiştik. Halihazırda devam eden silah müzakereleri ise savunma amaçlı ve stratejik ortaklığın parçası. Mısır'a sattığımız 24 Rafale savaş uçağından 23'ünü yanıtladık."

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Büyük Menderes Nehri taştı
    Büyük Menderes Nehri taştı, ekili alanlar su altına kaldı
    Karikatür
    Bolton’un Venezüella mesajındaki hatası Zaharova’yı eğlendirdi: 'Guiado', 'güdümlü' demek
    İnfografik
    Uluslararası toplumun Venezüella'daki olaylara tepkisi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet