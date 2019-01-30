ABD: Türkiye destekli muhalif güçler, Şam'ın İdlib'teki askeri operasyonunu engelleyecek durumda değil

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'ne konuşan Coats, “Türkiye’nin sürekli desteğine dayanan muhalif gruplar, Şam’ın İdlib’i alma operasyonunu püskürtecek durumda değiller” dedi.
© REUTERS / Lucas Jackson
Coats, aynı zamanda, muhalefetin Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerde ‘isyan hareketini’ ateşleyecek yeteri kadar kaynağa sahip olduğunu savundu.
İdlib’de faaliyet yürüten çok sayıda farklı oluşum var. Bunlar arasında en büyükleri, Türkiye destekli grupların Ulusal Kurtuluş Cephesi ile Rusya’da yasaklı olan El Nusra uzantısı Heyet Tahrir el-Şam olarak biliniyor. Farklı kaynaklara göre, İdlib’de yabancı paralı askerler de dahil olmak üzere yaklaşık 30 bin civarında militan bulunuyor.
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