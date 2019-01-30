ABD’den Suriye açıklaması: Toprakların tamamı 2 hafta içinde IŞİD’ten alınacak

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, IŞİD kontrolü altındaki Suriye topraklarının yüzde 99.5’inin IŞİD'ten temizlendiğini, bir iki hafta içinde toprakların tamamının örgütün elinden alınacağını söyledi.

© AFP 2018 / ZACH GIBSON Rusya: Güney sınırlarımız yakınlarına helikopterlerle IŞİD militanı bırakılıyor

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Maksatlı, koordineli, disiplinli bir geri çekilme sürecindeyiz ”diyen Shanahan, “IŞİD'in elindeki toprakların yüzde 99.5'i Suriyelilere iade edildi. Bir iki hafta içinde bu yüzde 100 olacak ” diye konuştu.

Shanahan, IŞİD’in artık üye kazanmak için yeterli hareket özgürlüğüne sahip olmadığını ve finansal imkanlarının önemli ölçüde azaldığını söyledi. Shanahan, ayrıca terör riskinin ve kitlesel göçün önemli ölçüde azaltıldığını ifade etti.