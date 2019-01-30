BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock: Rusya ve Türkiye’nin Suriye anlaşması korunmalı

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine hitap eden Lowcock, "Bugün bir kez daha Rus-Türk anlaşmasının korunmasının önemini vurguluyorum ve İdlib'de geniş kapsamlı bir operasyonun felakete eşdeğer insani sonuçları olacağını hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Konsey üyelerinin dikkatini ‘Ocak ayında devlete bağlı olmayan silahlı gruplar arasındaki çatışmaların sayısının arttığına, bunun sonucu sivillerin tehlikeye maruz kalıp, yaralanıp öldüğüne' çeken Lowcock, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen ay İdlib'de yardım sağlanmasını amaçlayan sınır ötesi operasyonla ilgili iznin süresini uzattınız, her ay yüz binlerce kişiye yardım ulaştırılıyor. Onlara gıda, ilaç, çadır sağlamaya devam etmeliyiz."