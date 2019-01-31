BAE: Türkiye tarafından oluşturulacak güvenli bölgeye karşıyız

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Suriye’de Türkiye tarafından oluşturulacak güvenli bölgeye karşı olduklarını belirterek, “BAE olarak Kürtleri destekliyoruz” dedi.

Alhurra kanalına konuşan BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı ardından oluşturulması öngörülen güvenli bölgeye karşı olduklarını söyledi.

‘TUTUMUMUZ, TÜRKİYE’NİN IRAK’IN KUZEYİNDE YER ALMASIYLA İLGİLİ DE GEÇERLİ’

© AP Photo / Kamran Jebreili BAE: Kürtlerin geleceğine dair endişeler meşru

K24'ün aktardığı habere göre "Arap olmayan bir ülkenin bir Arap ülkesinin topraklarında olmasını reddediyoruz" diyen Enver Muhammed Gargaş, "Bu tutumumuz Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yer almasıyla ilgili de geçerlidir. BAE, İran'ın da Suriye ve Irak'ta olmasına karşı" ifadelerini kullandı.

Kürtlerin IŞİD'e karşı büyük bedeller ödediğini belirten Gargaş, "Kürtleri destekliyoruz. Kürtler büyük bedeller ödedi. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde Kürtlerin korunması gerekir" şeklinde konuştu.

‘KÜRTLERLE İLGİLİ DAHA AÇIK ADIMLAR ATILMALI'

ABD ve BAE'nin Türkiye'nin operasyon açıklamalarından rahatsız olduğunu belirten Gargaş, "Türkiye'nin tehditleri endişe verici. Aynı endişeleri Washington da duyuyor. Kürtlerin korunmasına yönelik daha etkili ve açık adımlar atılmalı" dedi.

BAE'nin Suriye'deki büyükelçiliği yeniden açmasına da değinen Gargaş, "Şam'la ilişki geliştirmek ve siyasi tutum farklı şeyler. Siyasi tutumumuz; Cenevre görüşmelerini, anayasanın hazırlanması için oluşturulan komiteyi ve Suriye'de siyasi bir çözümü desteklemek" ifadelerini kullandı.

BAE'nin Şam Büyükelçiliği, 2011'de Suriye ihtilafının başlamasından beri kapalıydı. Arap Birliği de 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.