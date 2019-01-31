DSG'nin siyasi kolu Demokratik Suriye Meclisi lideri Ahmed: ABD'nin çekildiğine dair emare yok

Washington Post gazetesine demeç veren Ahmed, ABD'nin çekilme kararı sonrası bölgedeki duruma ilişkin izlenimlerini anlattı.
Sahada hiçbir şey olmadığını belirten Ahmed, Suriye'deki durumun ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararını açıkladığı tarihteki durumla aynı olduğunu vurguladı.
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'TRUMP GÜVENCE VERDİ'
Pazartesi günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı kısa görüşmeden de bahseden Ahmed, "Suriye'deki Kürtlerin durumu hakkındaki endişelerimi dile getirdim. Trump, Kürtlerin öldürülmeyeceği konusunda güvence verdi" ifadelerini kullandı.
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