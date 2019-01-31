DSG'nin siyasi kolu Demokratik Suriye Meclisi lideri Ahmed: ABD'nin çekildiğine dair emare yok

Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kolu olan Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Yürütme Kurulu İlham Ahmed, ABD'li askerlerin Suriye'de çekildiğine dair bir emare bulunmadığını söyledi. Ahmed, Trump'ın Kürtlerin öldürülmeyeceğine ilişkin güvence verdiğini de belirtti.