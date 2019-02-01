'İdlib'e askeri harekat, Soçi'de yapılacak Rusya-Türkiye-İran zirvesinde ele alınabilir'

İdlib'e yönelik olası askeri operasyonun Soçi'de ele alınıp alınmayacağı sorusunu yanıtlayan Cagaryan, "7 Eylül 2018'de Tahran'da yapılan bir önceki zirvede olduğu gibi 14 Şubat'taki zirvede de bu sorunun masada olacağını düşünüyorum. Odak noktası genel olarak Suriye'deki durum olacak ve İdlib de gündem maddelerinden biri olabilir" dedi.
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Bu meselenin Suriye yönetiminin yetkisi kapsamında olduğunu ve dolayısıyla istişare edilse bile, sadece Şam ve Tahran arasında istişare edileceğini belirten Cagaryan, zira İran'ın Suriye'de askeri varlığının meşru olduğunu, İran askerlerinin bu ülkeye Şam yönetiminin daveti üzerine gittiğini vurguladı.
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İki ülke arasındaki askeri ve teknik işbirliğinin Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre şekillendiğini, gerek Moskova gerekse Tahran'ın tüm yükümlülüklere harfiyen uyma niyetinde olduğunu kaydetti.
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