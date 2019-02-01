'İdlib'e askeri harekat, Soçi'de yapılacak Rusya-Türkiye-İran zirvesinde ele alınabilir'

Sputnik'e konuşan Cagaryan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Soçi'de yapacağı yeni üçlü zirveye ilişkin beklentilerini anlattı.

İdlib'e yönelik olası askeri operasyonun Soçi'de ele alınıp alınmayacağı sorusunu yanıtlayan Cagaryan, "7 Eylül 2018'de Tahran'da yapılan bir önceki zirvede olduğu gibi 14 Şubat'taki zirvede de bu sorunun masada olacağını düşünüyorum. Odak noktası genel olarak Suriye'deki durum olacak ve İdlib de gündem maddelerinden biri olabilir" dedi.

'İRAN ASKERLERİNİN ÇEKİLMESİ; ŞAM VE TAHRAN ARASINDAKİ BİR KONU'

Cagaryan'a İran askerlerinin Suriye'den tamamen çekilmesi konusunun olup olmayacağı da soruldu.

Bu meselenin Suriye yönetiminin yetkisi kapsamında olduğunu ve dolayısıyla istişare edilse bile, sadece Şam ve Tahran arasında istişare edileceğini belirten Cagaryan, zira İran'ın Suriye'de askeri varlığının meşru olduğunu, İran askerlerinin bu ülkeye Şam yönetiminin daveti üzerine gittiğini vurguladı.

'İRAN RUSYA'DAN S-400 TALEP ETMEDİ'

Bir soru üzerine İran'ın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri talep etmediğini söyleyen Cagaryan, Moskova'nın Tahran'a silah sevk ederken tüm ihracat kontrol yükümlülüklerine uyması gerektiğinin altını çizdi.

İki ülke arasındaki askeri ve teknik işbirliğinin Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre şekillendiğini, gerek Moskova gerekse Tahran'ın tüm yükümlülüklere harfiyen uyma niyetinde olduğunu kaydetti.