‘Suriye, hava sahasının güvenliği olduğuna dair diğer ülkeleri bilgilendirdi’

Şam Uluslararası Havalimanı’nın ülkelere Suriye hava sahasının güvenli olduğu ve başka ülkelerden sivil uçakları kabul etmeye hazır olduğu bilgisini verdiği belirtildi.

© Sputnik / Dmitriy Vinogradov Kommersant: Suriye hava sahası İsrail uçaklarına kapatılıyor

Sputnik'e konuşan Beyrut Havalimanı'ndan bir kaynak "Suriye tarafı Şam ile hava trafiğini sürdürmek isteyen tüm ülkelere hava sahasının sivil uçaklar için güvenli olduğunu bildirdi. Sivil Havacılık Ana Dairesi Şam Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik durumunu denetlemek için heyetleri kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu" dedi.

Kaynak birkaç yıl önce Beyrut, Şam ve Umman'ı bağlayan ve birkaç yıl önce kapalı olan hava koridorunun açıldığını belirterek, Lübnanlı uçakların halihazırda bu koridordan faydalandığını ekledi.