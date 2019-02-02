İran Devrim Muhafızları Ordusu karargahına saldırı düzenlendi

Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu karargahına bir saldırı düzenlendi.

© REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye: Üsleriniz ve uçak gemileriniz İran füzelerinin menzilinde

Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, teröristler İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Nikşeher kentinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun karargahına saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker öldü 5 asker de yaralandı.

Ajans, saldırının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun seferberlik kuvvetleri karargahına yapıldığını belirtti.

Mehr ajansı ise, saldırıyı El Kaide bağlantılı Sünni silahlı örgüt Cundullah militanları tarafından kurulan Ceyşu'l Adl isimli örgütün üstlendiğini bildirdi